TPHCM đồng loạt đánh giá chất lượng các cơ sở khám sức khỏe toàn dân

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám sức khỏe cho học sinh. Ảnh: BV cung cấp

Tối 5/10, Sở Y tế TPHCM cho biết từ ngày 1/10, 15 tổ đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân đồng loạt triển khai đánh giá tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng đến phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình.

Đến 9h ngày 5/10, đã có 14 cơ sở đã được đánh giá, gồm 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở xếp loại B.

Theo Sở Y tế TPHCM, 5 cơ sở đạt xếp loại A gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Việc đánh giá được thực hiện nhằm kiểm tra chất lượng tổ chức khám sức khỏe, quy trình chuyên môn, hồ sơ và việc cập nhật dữ liệu sau khám tại các cơ sở tham gia chương trình.

Qua đánh giá thực tế, các cơ sở y tế được hướng dẫn khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt liên quan đến tổ chức quy trình khám, thực hiện chuyên môn, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu.

Theo Sở Y tế, việc đánh giá các cơ sở khám sức khỏe được triển khai song song với việc theo dõi tiến độ khám trên toàn địa bàn. Mục tiêu là không chỉ xác định số lượng người dân đã được khám mà còn bảo đảm chất lượng khám và giá trị của dữ liệu sức khỏe sau khám.

Sở Y tế yêu cầu các địa phương thuộc nhóm dưới 40% cần tăng cường rà soát cụ thể những nhóm dân cư chưa được khám, xác định các vướng mắc và tổ chức hình thức khám phù hợp để tăng khả năng tiếp cận.

Ngành y tế Thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra căn cứ ghi nhận, chuẩn hóa thông tin và hoàn thiện kết quả trên Hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó bảo đảm dữ liệu sau khám phản ánh đúng thực tế và có giá trị phục vụ theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân.