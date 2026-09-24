Thách thức từ vạch xuất phát

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một buổi tập luyện duy nhất trước khi lên đường sang Indonesia.

Sáng qua (23-9), đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026. Là giải đấu "mới toanh", song đối thủ lại là những gương mặt quen thuộc của bóng đá khu vực.

Ngay từ lúc xuất quân, HLV Kim Sang-sik chịu tổn thất không nhỏ với hàng loạt trụ cột từng đứng lên bục vô địch ASEAN Cup mới đây như Nguyễn Thành Cung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Quang Hải và tiếp tục không có Đỗ Duy Mạnh. Chấn thương sụn chêm đầu gối nghiêm trọng phải phẫu thuật tại Mỹ (nghỉ 6 tháng) của Đỗ Duy Mạnh làm mất đi điểm tựa kinh nghiệm và tinh thần chỉ huy ở hàng thủ. Tiếp theo, Nguyễn Thành Chung cũng gặp chấn thương khiến HLV Kim Sang-sik không thể có "hòn đá tảng" tại giải đấu sắp tới. Việc Văn Hậu không góp mặt cùng chấn thương rách cơ của Văn Vĩ để lại khoảng trống cực lớn ở hành lang cánh trái, nơi từng là mũi khoan tấn công và lá chắn phòng ngự quan trọng.

Thách thức ở hàng tiền vệ cũng không nhỏ khi Nguyễn Quang Hải rút lui sát giờ G vì chấn thương cổ chân lấy đi nhạc trưởng có khả năng tạo đột biến từ các tình huống cố định hay những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức dù vẫn đồng hành cùng đội nhưng tình trạng thể trạng chưa đạt 100% (phải tập riêng ngay trước giải) khiến khả năng làm chủ tuyến giữa và điều tiết nhịp độ trận đấu trở thành mối lo ngại.

Có thiếu hụt thì có bổ sung, nhưng những nhân tố mới liệu có kịp hòa nhập với triết lý của HLV Kim Sang-sik? Sự xuất hiện của Jason Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Minh (trung vệ) cùng tiền đạo Williams Minh Hoàng và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son mang lại làn sóng chất lượng thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại. Đáng chú ý, hàng thủ lệch trái có sự thay thế hứa hẹn từ Cao Pendant Quang Vinh, trong khi Nguyễn Xuân Son tiếp tục là điểm tựa giải bài toán ghi bàn.

Tuy nhiên, bài toán chiến thuật tổng thể dành cho HLV Kim Sang-sik là không nhỏ. Thay vì phụ thuộc vào bộ khung cũ, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nhanh chóng xây dựng sự kết nối giữa các cựu binh (Việt Anh, Xuân Mạnh, Hai Long) với dàn tân binh/Việt kiều. Việc thiếu Quang Hải và Hoàng Đức chưa sung sức cũng buộc HLV Kim Sang-sik phải đặt niềm tin nhiều hơn vào Lê Phạm Thành Long, Khoa Ngô, Minh Khoa hoặc Đỗ Hoàng Hên để duy trì khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing. Ở đây, điểm sáng là, sức mạnh thể chất từ lực lượng Việt kiều/nhập tịch mang lại lợi thế tranh chấp không chiến và càn lướt, hứa hẹn giúp Việt Nam có thêm phương án chơi trực diện, chuyển trạng thái nhanh.

Sau thất bại ở ASEAN Cup 2026, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang quyết tâm rất cao tại FIFA ASEAN Cup 2026 này. Nằm trong lịch FIFA Days, những ông lớn của bóng đá khu vực có điều kiện triệu tập những cái tên chất lượng. Dù thiếu vắng vài trụ cột, Thái Lan vẫn sở hữu dàn tuyển thủ kinh nghiệm dưới sự dìu dắt của Chanathip, Teerasak....). Indonesia gọi về dàn cầu thủ gốc Hà Lan/châu Âu có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại. Malaysia vẫn tiếp tục nuôi hy vọng ở chính sách nhập tịch, tin dùng các ngoại binh nhập tịch từ Argentina, Brazil.

Dù việc vắng mặt nhiều trụ cột cùng một lúc là thử thách không nhỏ, cơ hội bảo vệ ngôi vương khu vực hoặc tiến sâu của đội tuyển Việt Nam vẫn rất khả quan. Lực lượng nhân tố mới cùng các cầu thủ nhập tịch/Việt kiều đang mang lại chiều sâu và làn gió mới cho đội hình. Nếu HLV Kim Sang-sik sớm giải quyết bài toán gắn kết tuyến giữa và tối ưu hóa năng lực săn bàn của hàng công, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, Indonesia và Malaysia.