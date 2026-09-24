32 năm thống trị của bóng bàn Trung Quốc kết thúc như thế nào?

Tomokazu Harimoto thắng cả hai trận ở chung kết, trong đó có chiến thắng 3-0 trước số một thế giới Wang Chuqin (ảnh).

Bốn tháng trước, Nhật Bản gặp Trung Quốc ở chung kết giải vô địch đồng đội thế giới tại London (Anh) và thua 0-3. Khi đó, Trung Quốc giành chức vô địch thế giới thứ 12 liên tiếp, tiếp tục khẳng định vị thế số một ở nội dung đồng đội nam.

Tối 24/9 tại Sky Hall Toyota, cục diện đảo chiều. Nhật Bản thắng Trung Quốc 3-2, giành HCV đồng đội nam ASIAD đầu tiên kể từ Bangkok 1966 và chấm dứt chuỗi 8 kỳ vô địch liên tiếp của đối thủ, kéo dài từ ASIAD 1994.

Với Trung Quốc, đây là lần đầu sau 32 năm họ không giành HCV nội dung đồng đội nam ở một kỳ Á vận hội.

Trung Quốc không còn tạo cảm giác bất khả xâm phạm

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số 3-2. Nhật Bản bước vào trận chung kết với tâm thế khác hẳn nhiều thế hệ trước, khi họ tin mình đủ sức đánh bại Trung Quốc bằng chất lượng chuyên môn thay vì chờ đối thủ mắc sai lầm.

Một ngày trước chung kết, Sora Matsushima nhận xét chiều sâu của bóng bàn nam Trung Quốc “đã giảm một chút” so với trước. Nhận định của tay vợt Nhật Bản xuất hiện sau hành trình không thật sự dễ dàng của Trung Quốc ở vòng knock-out.

Tại tứ kết, Lin Shidong bất ngờ thua tay vợt 16 tuổi Thitaphat Preechayan của Thái Lan 2-3. Đến bán kết, Wang Chuqin phải cần tới game quyết định mới thắng Lin Yun-ju 15-13.

Trung Quốc đến ASIAD 20 trong giai đoạn làm mới lực lượng hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Trong đội hình 10 VĐV nam và nữ, có tới 7 người lần đầu dự Á vận hội.

Ở đội nam, Wang Chuqin là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất bên cạnh Lin Shidong, Wen Ruibo, Xiang Peng và Huang Youzheng. Lực lượng này vẫn rất mạnh, nhưng khoảng cách về kinh nghiệm giữa Trung Quốc và các đối thủ không còn quá lớn như ở nhiều kỳ ASIAD trước.

Wang vẫn là tay vợt số một thế giới, còn các đồng đội đều thuộc nhóm tài năng hàng đầu. Chỉ vài tháng trước, Trung Quốc vẫn vô địch thế giới và thắng chính Nhật Bản 3-0 ở chung kết.

Sora Matsushima, 19 tuổi, đánh bại Wen Ruibo 3-1 ở trận thứ năm để mang về điểm quyết định cho Nhật Bản.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã đủ khả năng đẩy từng trận đấu tới giới hạn. Ngay ở trận mở màn chung kết ASIAD, Matsushima thắng hai game đầu trước Wang rồi mới để đối thủ ngược dòng 3-2.

Nhật Bản mất điểm, nhưng tay vợt 19 tuổi cho thấy đội chủ nhà không bước vào trận với tâm thế phòng thủ. Họ chủ động kéo Trung Quốc vào những cuộc đấu cân bằng hơn, nơi chỉ một vài điểm số có thể làm thay đổi cục diện.

Tomokazu Harimoto sau đó thắng Wen Ruibo 3-1 để cân bằng tỷ số 1-1. Khi Trung Quốc một lần nữa vượt lên, Harimoto trở lại và tạo ra kết quả đáng chú ý nhất tối 24/9: thắng Wang Chuqin 3-0.

Đánh bại số một thế giới đã khó, thắng trắng trong một trận buộc phải thắng còn mang ý nghĩa lớn hơn. Harimoto không chỉ giữ Nhật Bản ở lại chung kết mà còn đẩy toàn bộ áp lực sang phía Trung Quốc trước trận thứ năm.

Nhật Bản không còn chỉ có Harimoto

Người kết thúc chuỗi 32 năm vô địch ASIAD của Trung Quốc lại không phải Harimoto. Khi tỷ số là 2-2, Matsushima bước vào trận quyết định gặp Wen Ruibo và thắng 3-1.

Chi tiết này khiến chiến thắng của Nhật Bản có giá trị hơn một ngày thi đấu xuất thần của ngôi sao số một. Harimoto thắng cả hai trận, nhưng Matsushima mới là người mang về điểm cuối cùng sau khi chính anh thất bại ở trận mở màn.

Nhật Bản vì thế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Harimoto. Matsushima và Shunsuke Togami giúp đội hình có thêm chiều sâu, đủ để kéo một trận chung kết trước Trung Quốc tới trận thứ năm rồi giành chiến thắng.

Sự thay đổi này không xuất hiện chỉ sau một đêm. Tại giải vô địch đồng đội thế giới hồi tháng 5, Nhật Bản cũng vào chung kết sau khi vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) 3-0.

Trung Quốc từng thắng Nhật Bản 3-0 ở chung kết giải vô địch đồng đội thế giới hồi tháng 5 trước khi cục diện đảo chiều tại ASIAD.

Bốn tháng trước, Trung Quốc vẫn thắng Nhật Bản 3-0 ở trận cuối cùng. Đến ASIAD, Nhật Bản đã có đủ chất lượng và bản lĩnh để đảo ngược kết quả trong một trận đấu có tính chất tương tự.

Một trận chung kết chưa thể làm thay đổi vị thế số một của bóng bàn Trung Quốc. Họ vẫn là đương kim vô địch thế giới, vẫn sở hữu Wang Chuqin và hệ thống đào tạo có chiều sâu hàng đầu.

Tuy nhiên, thất bại tại Nhật Bản làm thay đổi một điều quan trọng: Trung Quốc không còn tạo cảm giác chắc chắn sẽ thắng mỗi khi bước vào một trận đồng đội lớn tại châu Á.

Trong 8 kỳ ASIAD liên tiếp kể từ năm 1994, những thế hệ khác nhau của Trung Quốc đều giữ được HCV đồng đội nam. Đối thủ thay đổi, lực lượng thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng gần như không đổi.

Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi ấy ngay trên sân nhà. Sau 60 năm chờ đợi, họ không chỉ lấy lại HCV đồng đội nam mà còn chứng minh Trung Quốc có thể bị đánh bại trong một trận đấu lớn nếu đối thủ đủ chất lượng và duy trì được sự ổn định đến điểm cuối cùng.

Với Trung Quốc, tấm HCB này khó bị xem như một thất bại thông thường. Bóng bàn từ lâu là một trong những môn thể hiện rõ nhất ưu thế thể thao của họ, nên việc mất ngôi sau 32 năm mang ý nghĩa lớn hơn một trận thua 2-3.

Trung Quốc vẫn còn nhiều nội dung để tìm HCV tại ASIAD 20. Nhưng từ tối 24/9, Nhật Bản đã tạo ra một tiền lệ quan trọng: ở nội dung đồng đội nam, đội số một thế giới không còn là đối thủ không thể vượt qua.