Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Lào dẫn đầu, Việt Nam chờ ra quân

FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức khởi tranh ngày 24/9. Ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử giải, tuyển Lào đánh bại Brunei Darussalam 3-1 tại Mong Kok Stadium, qua đó trở thành đội đầu tiên giành 3 điểm.

Giải đấu năm nay có 14 đội tuyển, chia thành hai hạng đấu. Division 1 được tổ chức tại Indonesia với 8 đội, còn Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) với 6 đội.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Division 2 - bảng A

Lào chiếm ngôi đầu bảng A sau chiến thắng 3-1 trước Brunei. Bounphachan Bounkong mở tỷ số trên chấm phạt đền ngay phút thứ 4, trước khi Xayasith Singsavang nhân đôi cách biệt ở phút 24.

Brunei rút ngắn tỷ số nhờ Haziq Naqiuddin Syamra ở phút 45+1, nhưng Bounxai Xernvanglieng ghi bàn ở phút 67 để ấn định chiến thắng 3-1 cho Lào.

Kết quả này giúp tuyển Lào có 3 điểm cùng hiệu số +2 và tạm thời chiếm vị trí đầu bảng. Hong Kong chưa thi đấu, còn Brunei đứng cuối sau trận ra quân.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Division 2 - bảng B

Myanmar chiếm ngôi đầu bảng B Division 2 sau chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste ở lượt trận mở màn tối 24/9.

Đội bóng của HLV Jörn Andersen duy trì lợi thế 1-0 sau hiệp một trước khi tạo thêm nhiều cơ hội trong hiệp hai. Phút 57, Win Naing Tun thoát xuống bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang.

Sức ép của Myanmar được cụ thể hóa ở phút 75. Tận dụng khoảnh khắc hàng thủ Timor-Leste mất tập trung, Maung Maung Lwin băng xuống nhận bóng và dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Timor-Leste có cơ hội rất thuận lợi để rút ngắn cách biệt ở phút 85 khi bóng được đưa vào sát khu vực 5m50. Tuy nhiên, trong tư thế trống trải và chỉ cách khung thành vài mét, cầu thủ đội khách lại dứt điểm ra ngoài.

Trận đấu khép lại ở phút 90+4 với chiến thắng 2-0 dành cho Myanmar. Kết quả này giúp Myanmar có 3 điểm, hiệu số +2 và tạm đứng đầu bảng B. Timor-Leste xếp cuối bảng, còn Campuchia chưa ra quân.

Campuchia sẽ chơi trận đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Myanmar vào ngày 27/9. Trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 - bảng A

Division 1 bắt đầu thi đấu từ ngày 25/9. Bảng A có chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Hai trận mở màn là Bangladesh gặp Malaysia và Indonesia đối đầu Singapore.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 - bảng B

Đây là bảng đấu nhận được nhiều sự chú ý với sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines và đội khách mời Pakistan. FIFA xác nhận 4 đội nằm cùng bảng B Division 1 của kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên.

Do chưa đội nào ra sân, cả bốn đội hiện cùng có 0 điểm. Lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra ngày 26/9 với hai cặp đấu Pakistan - Thái Lan và Việt Nam - Philippines.

Tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 khi nào?

Tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia.

Ba ngày sau, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục thi đấu tại Bandung với trận được chờ đợi gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9.

Ở lượt cuối ngày 2/10, Việt Nam chuyển tới sân Gelora Bung Karno tại Jakarta để gặp Pakistan lúc 16h00.

Độc giả có thể theo dõi đầy đủ lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, gồm giờ bóng lăn, từng cặp đấu và lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Báo Lâm Đồng.

Việt Nam phải đứng đầu bảng để vào chung kết

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khá đặc biệt. Tại mỗi bảng Division 1, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ hai gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Giải không tổ chức vòng bán kết.

Vì vậy, cả ba trận vòng bảng đều có ý nghĩa lớn đối với tuyển Việt Nam. Philippines là thử thách đầu tiên, tiếp đến là cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Pakistan.

Nếu đứng đầu bảng B, Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A trong trận chung kết lúc 20h00 ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno. Nếu đứng nhì bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ dự trận tranh hạng ba cùng ngày.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra đến ngày nào?

FIFA ASEAN Cup 2026 là kỳ đầu tiên của giải đấu mới do FIFA tổ chức, diễn ra từ 24/9 đến 5/10/2026.

Division 1 tổ chức tại Indonesia từ ngày 25/9 đến 5/10, trong khi Division 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 24/9 đến 3/10. Tổng cộng 14 đội tuyển tham dự, gồm 11 thành viên Đông Nam Á cùng các đội khách mời Bangladesh, Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc).

Sau ngày thi đấu mở màn, Lào đang là đội đầu tiên có 3 điểm tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, bảng B Division 1 của tuyển Việt Nam vẫn chưa có biến động trước lượt trận đầu tiên ngày 26/9.