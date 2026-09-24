Bí quyết thành tài của bé gái phá kỷ lục Rubik thế giới

Bé gái 6 tuổi giải khối Rubik, phá kỷ lục thế giới. (Nguồn: YouTube)

Yunzhi đạt thời gian trung bình lần lượt 4,52 giây và 4,27 giây ở nội dung Rubik 3x3x3 tại hai giải đấu được Hiệp hội Rubik thế giới (WCA) chứng nhận tại Vũ Hán và Quảng Châu, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Yunzhi, đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã trở thành người chơi Rubik duy nhất trên thế giới có thành tích trung bình dưới 4,5 giây, theo The Guardian.

Trong một đoạn video ghi lại một lần giải Rubik, Yunzhi đeo chiếc nơ kẻ caro đỏ trên đầu, liên tục xoay các mặt Rubik rồi giơ nắm đấm lên sau khi giải thành công.

Yunzhi, có biệt danh “Zhizhi”, bắt đầu yêu thích Rubik sau khi được mẹ đăng ký cho tham gia một lớp học, bên cạnh các sở thích khác như múa và âm nhạc.

Mẹ cô bé, Lin Yangxi, nói với truyền thông địa phương rằng Rubik là “hoạt động tuyệt vời giúp phát triển toàn diện các kỹ năng của trẻ” nên đã khuyến khích con gái theo đuổi sở thích này. Lin cho hay con gái hiện thành thạo hơn 1.300 thuật toán giải Rubik và dành từ hai đến ba giờ mỗi ngày để luyện tập.

“Giải Rubik giúp trẻ tăng khả năng tập trung, ghi nhớ, tư duy logic, nhận thức không gian, đồng thời hình thành tâm lý lành mạnh khi đối diện với thắng và thua”, Lin nói. “Giải Rubik không đơn thuần là ghi nhớ máy móc các công thức, mà còn đòi hỏi tư duy logic để tìm ra cách giải tối ưu”.

Dù đã phá kỷ lục thế giới dành cho nữ về thời gian giải Rubik trung bình, Yunzhi vẫn còn khá xa kỷ lục chung của cả nam và nữ.

Theo Guinness World Records, thời gian giải Rubik nhanh nhất thế giới là 2,76 giây, do Teodor Zajder thiết lập tại Gdansk, Ba Lan, ngày 8/2. Zajder cũng là người đầu tiên giải Rubik trong chưa đầy 3 giây.

Trong khi đó, thời gian giải Rubik trung bình nhanh nhất sau 5 lần là 3,51 giây, do Yiheng Wang, 9 tuổi, thiết lập tại Hợp Phì, Trung Quốc, ngày 17/6.