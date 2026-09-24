Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 24/9: Việt Nam liên tiếp giành HCĐ

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm huy chương trong ngày thi đấu 24/9 tại ASIAD 2026. Ở môn Thể thao Điện tử, đội tuyển Naraka: Bladepoint giành HCĐ sau khi thua Thái Lan 2-3 ở bán kết, khép lại hành trình đáng chú ý sau chuỗi trận toàn thắng tại vòng bảng.

Rowing tiếp tục đóng góp hai HCĐ. Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc cán đích thứ ba nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng với thành tích 7 phút 02 giây 68. Trước đó, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông cũng giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn.

Ở wushu, Đinh Văn Tâm giành HCB hạng 56kg nam sau khi thua Ou Jiaming 0-2 trong trận chung kết. Đây là HCB đầu tiên của Việt Nam tại giải. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng dẫn đầu chung kết B 800m tự do nam với thời gian 7 phút 57 giây 39.