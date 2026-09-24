Chủ tịch VFF động viên tuyển nữ, U23 Việt Nam: 'Biến áp lực thành động lực'

Trong phần trao đổi với HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, ông Trần Quốc Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng tại vòng bảng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, đồng thời lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Liên quan kế hoạch chuẩn bị trận tứ kết, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng càng đi sâu vào các vòng trong, đối thủ sẽ càng “nặng ký” và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn. Vì vậy, toàn đội cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ Ban huấn luyện. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Chủ tịch đặc biệt lưu ý Ban huấn luyện và các cầu thủ chú ý bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm, cống hiến một trận đấu hay và đạt kết quả tốt nhất ở trận tứ kết.

Cũng trong chiều 24/9, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần tới đội tuyển U23 Việt Nam, trước trận Tứ kết gặp U23 Hàn Quốc.

Lãnh đạo VFF ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, cùng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu ở vòng bảng.

Trong bối cảnh sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.