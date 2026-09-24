Huy chương ASIAD 20 đầu tiên của điền kinh Việt Nam

Đội Việt Nam ăn mừng cùng cờ tổ quốc. Ảnh: Bùi Lượng.

Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng cùng Lê Ngọc Phúc về đích ở vị trí thứ ba ở chung kết với thành tích 3 phút 14 giây 54, chỉ kém 0,08 giây so với chủ nhân của huy chương bạc là đội Ấn Độ. Đội Bahrain nhận huy chương vàng với thời gian 3 phút 12 giây 87.

Đội Việt Nam hoàn thành 1.200 mét đầu tiên với thành tích 2 phút 22 giây 29 và mất thêm 52 giây 25 để cán đích. Ở 150 mét cuối cùng, thành viên đội Bahrain bứt tốc mạnh mẽ. Nguyễn Thị Ngọc rất nỗ lực nhưng không thể mang về huy chương bạc khi chịu bất lợi về sải chân và không thể tiếp tục duy trì thể lực một cách đầy tiếc nuối.

Bảng xếp hạng chung cuộc. Đồ họa: ASIAD 20.

Trước đó, đội UAE bị tụt lại so với nhiều đối thủ khác vì rơi gậy. Thành tích tốt nhất ở ASIAD của điền kinh Việt Nam nội dung này là 3 phút 23 giây 59 ở năm 2018 và đứng thứ 5. Ở kỳ ASIAD gần nhất, đội Việt Nam không có huy chương tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400 mét.

Huy chương đồng của Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng cùng Lê Ngọc Phúc là huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở ASIAD. Trước đó, ở nội dung 10.000 m nữ, ngôi sao được kỳ vọng là Nguyễn Thị Oanh cán đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 3 phút 44 giây 92. Lê Thị Tuyết đứng hạng 13 với thời gian 38 phút 0 giây 87.

Kết quả này cũng đồng thời giúp bộ tứ VĐV Việt Nam phá kỷ lục quốc gia 3 phút 15 giây 7, vốn được thiết lập năm ngoái khi đội 4x400 m hỗn hợp Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 ở Thái Lan.

Tấm huy chương ở môn điền kinh là thành tích rất đáng khích lệ của đội tiếp sức hỗn hợp 4x400 m khi điền kinh vẫn được xem là môn quan trọng nhất của đại hội. Đây cũng là huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại ASIAD kể từ năm 2018. Ở ASIAD 2022 tại Hàng Châu, điền kinh Việt Nam trắng tay rời giải.