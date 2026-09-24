Đội tuyển karate Việt Nam về nước sau thành công tại ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Đây cũng là tấm HCV mở màn của Đoàn Thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata cá nhân nữ, trong khi Nguyễn Thị Diệu Ly mang về HCĐ hạng 68kg nữ.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng các VĐV

Chiến tích của đội kata nữ tạo dấu ấn đặc biệt bởi các VĐV đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung này. Thành tích trên không chỉ mở màn thuận lợi cho Đoàn Thể thao Việt Nam mà còn tạo động lực cho các VĐV tiếp tục thi đấu trong những ngày tiếp theo.

Đón đội tuyển tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) là Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, đại diện các đơn vị thuộc Cục TDTT Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quốc gia, Sở VHTTDL Hà Nội cùng đông đảo người thân và người hâm mộ.

Các VĐV trở về trong vòng tay người thân

Những bó hoa, lời chúc mừng và sự chào đón nồng nhiệt đã tạo nên không khí ấm áp sau hành trình thi đấu căng thẳng tại đấu trường châu lục.

Thay mặt lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng thành tích của đội tuyển, đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu và nỗ lực của các VĐV, HLV.

Lãnh đạo ngành cũng động viên đội tuyển tiếp tục duy trì phong độ, nâng cao chuyên môn và hướng tới những mục tiêu mới trên đấu trường quốc tế.

Đội tuyển karate đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Trưởng đoàn Karate Việt Nam Vũ Sơn Hà cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo ngành và người hâm mộ, đồng thời khẳng định toàn đội đã thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Theo ông Vũ Sơn Hà, 3 tấm huy chương tại ASIAD 2026 là thành quả của sự nỗ lực tập thể, từ Ban huấn luyện đến từng VĐV. Đây sẽ là động lực để Karate Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới.