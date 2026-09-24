Thống kê trận đấu Trung Quốc 3-0 Maldives: Trung Quốc thắng đậm thuyết phục
Trung Quốc giành chiến thắng đậm 3-0 trước Maldives. Wang Ziming là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Trung Quốc kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Trung Quốc vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-trung-quoc-3-0-maldives-trung-quoc-thang-dam-thuyet-phuc-466397.html