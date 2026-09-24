Thống kê trận đấu Trung Quốc 3-0 Maldives: Trung Quốc thắng đậm thuyết phục

Chiều 24.9, đội tuyển karate Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 2026. Với 1 HCV và 2 HCĐ, karate góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt khi mang về tấm HCV đầu tiên của đoàn tại kỳ Đại hội.