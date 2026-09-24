Trực tiếp tỉ số Myanmar vs Đông Timor: Cơ hội để hàng công Myanmar lên tiếng

Myanmar đã khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Đông Timor nhờ các bàn thắng của Win Naing Tun và Maung Maung Lwin. FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn tiếp tục với nhiều cặp đấu đáng chú ý, độc giả có thể theo dõi đầy đủ lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, giờ bóng lăn và kết quả mới nhất trên Báo Lâm Đồng.

Trực tiếp tỉ số Myanmar vs Đông Timor

Myanmar 2 - 0 Đông Timor Trận đấu đã kết thúc

Phút 90+4: Trận đấu kết thúc

Trọng tài thổi còi mãn cuộc. Myanmar bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor.

Phút 85: Đông Timor bỏ lỡ cơ hội khó tin

Đông Timor phối hợp đưa bóng vào sát khu vực 5m50 của Myanmar. Trong tư thế rất trống trải và chỉ cách khung thành vài mét, cầu thủ đội khách lại dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc.

Phút 75: Maung Maung Lwin nâng tỷ số lên 2-0

Tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Đông Timor, Maung Maung Lwin băng xuống đón bóng rồi dứt điểm cận thành tung lưới đối phương, giúp Myanmar nhân đôi cách biệt.

Phút 63: Trận đấu tạm dừng sau pha va chạm

Một cầu thủ Myanmar nằm sân đau sau tình huống tranh chấp quyết liệt. Claudio Osorio vẫn tiếp tục cầm bóng đột phá về phía vòng cấm trước khi trọng tài cắt còi để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc.

Phút 57: Win Naing Tun sút dội xà ngang

Oakkar Naing phất đường chuyền dài từ phần sân nhà để Win Naing Tun thoát xuống bên cánh trái. Tiền đạo Myanmar xử lý lắt léo, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng lại dội xà ngang.

Phút 50: Win Naing Tun nhận thẻ vàng

Win Naing Tun có pha va chạm với Venceslau Canavaro ở khu vực giữa sân và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Trận đấu tiếp tục diễn ra quyết liệt với nhiều tình huống tranh chấp.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Trọng tài nổi còi cho hiệp hai trận Myanmar - Đông Timor bắt đầu. Myanmar trở lại sân với lợi thế dẫn 1-0.

Phút 45+3: Hết hiệp một

Trọng tài thổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên. Myanmar tạm dẫn Đông Timor 1-0 sau bàn thắng của Win Naing Tun.

Phút 43: Myanmar hóa giải sức ép của Đông Timor

Đông Timor dâng cao đội hình và Ryan Jom thực hiện quả ném biên mạnh vào khu vực cấm địa. Hàng thủ Myanmar vẫn giữ sự tập trung, bọc lót tốt và phá bóng giải nguy.

Phút 33: Khant Myat Kaung sút phạt không thành công

Myanmar được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm. Khant Myat Kaung sút chân trái vượt hàng rào, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Danilo Niske.

Phút 30: Va chạm quyết liệt giữa cầu thủ hai đội

Myanmar nỗ lực đoạt lại bóng sau pha bỏ lỡ và xảy ra va chạm mạnh với Rildo Jom bên phía Đông Timor. Trọng tài lập tức thổi còi dừng trận đấu khi cầu thủ hai đội cùng nằm sân.

Phút 26: Hein Htet Aung sút xa nguy hiểm

Hein Htet Aung nhận bóng rồi tung cú sút xa rất căng hướng về góc xa. Thủ môn Danilo Niske vẫn tập trung, bắt gọn bóng và hóa giải cơ hội của Myanmar.

Phút 25: Đông Timor suýt gỡ hòa

Joao Pedro liên tiếp dứt điểm cận thành trong vòng cấm, khiến hàng thủ Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thủ môn Aung Zin Nyo kịp đổ người cản phá ngay sát vạch vôi để cứu thua.

Phút 19: Win Naing Tun mở tỷ số cho Myanmar

Từ quả phạt góc, bóng được treo chính xác vào khu vực cấm địa Đông Timor. Win Naing Tun bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới và giúp Myanmar vượt lên dẫn 1-0.

Phút 12: Myanmar chặn đợt lên bóng của Đông Timor

Đông Timor tổ chức tấn công trung lộ và tìm cách đưa bóng lên phía trước. Tuy nhiên, tiền vệ Myanmar đọc tình huống tốt, cắt đường chuyền và giành lại quyền kiểm soát.

Phút 6: Myanmar liên tục gây sức ép

Sau quả phạt góc, Myanmar tiếp tục nhồi bóng vào khu vực cấm địa Đông Timor. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi còi bắt việt vị tiền đạo Myanmar, khiến pha tấn công bị chặn lại.

Phút 1: Trận đấu Myanmar - Đông Timor bắt đầu

Trọng tài nổi còi khai cuộc, trận đấu giữa Myanmar và Đông Timor chính thức bắt đầu. Hai đội nhanh chóng nhập cuộc và triển khai những pha bóng đầu tiên.

Myanmar bước vào trận đấu với những kết quả khá thất thường. Họ vừa thua Thái Lan 0-2, trước đó cũng nhận thất bại 0-4 trước Việt Nam và thua Malaysia 1-2.

Tuy nhiên, đội bóng này cũng từng cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý khi thắng Lào 7-2 và vượt qua Philippines 4-1 ngay trên sân khách.

Sự đối lập đó phản ánh khá rõ hình ảnh hiện tại của Myanmar. Khi có khoảng trống, họ có thể đẩy tốc độ lên rất nhanh và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng trước các đội bóng pressing tốt hoặc chuyển trạng thái nhanh, cấu trúc phía sau vẫn dễ bị kéo giãn.

Đông Timor lại bước vào trận đấu với chuỗi kết quả khó khăn hơn nhiều. Bốn trận gần nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại, không ghi được bàn nào và để lọt lưới tới 15 lần.

Myanmar có lý do để đẩy cao đội hình ngay từ đầu

Trước một đối thủ đang gặp nhiều khó khăn trong phòng ngự, Myanmar nhiều khả năng sẽ không chọn cách nhập cuộc thận trọng.

Họ có đủ cơ sở để đẩy đội hình lên cao, tổ chức pressing sớm và cố gắng giữ bóng lâu hơn ở phần sân Đông Timor.

Những trận thắng Lào 7-2 và Philippines 4-1 cho thấy Myanmar có thể tạo áp lực liên tục khi đối phương không giữ được cự ly phòng ngự.

Nếu các cầu thủ tuyến trên di chuyển tốt và liên tục kéo giãn hàng thủ, khoảng trống trước vòng cấm Đông Timor có thể xuất hiện khá sớm.

Điều Myanmar cần tránh là quá nóng vội. Việc đẩy nhiều người lên phía trước cùng lúc cũng từng khiến họ để lộ khoảng trống ở phía sau khi mất bóng.

Đông Timor phải tìm lại cấu trúc trước khi nghĩ đến phản công

Vấn đề lớn nhất của Đông Timor lúc này nằm ở khả năng duy trì hệ thống phòng ngự.

Bốn thất bại liên tiếp trước Campuchia, Indonesia, Singapore và Việt Nam đều cho thấy đội bóng này gặp khó khi phải chịu sức ép trong thời gian dài.

Đáng lo hơn, họ không ghi được bàn nào trong chuỗi trận đó.

Điều này cho thấy khó khăn không chỉ xuất hiện ở hàng thủ mà còn nằm trong quá trình đưa bóng lên phía trên. Khi phải lùi sâu, Đông Timor thường thiếu phương án để thoát pressing và giữ bóng đủ lâu nhằm giảm sức ép.

Trước Myanmar, họ nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khối đội hình thấp và cố gắng giữ cự ly giữa các tuyến.

Myanmar có thể khai thác hai hành lang

Khi đối thủ chủ động phòng ngự thấp, Myanmar cần tránh để cách tấn công trở nên quá đơn điệu.

Những pha luân chuyển bóng nhanh sang hai biên có thể giúp họ kéo giãn hệ thống phòng ngự Đông Timor, trước khi tìm khoảng trống để đưa bóng vào trung lộ.

Than Paing, Win Naing Tun và Myat Kaung Khant có thể trở thành những mắt xích quan trọng ở tuyến trên.

Nếu Myanmar tạo được các tình huống một đối một ở hai hành lang, hàng thủ Đông Timor sẽ phải liên tục dịch chuyển ngang và khi đó khoảng trống ở khu vực trung tâm có thể xuất hiện.

Điều này cũng giúp Myanmar hạn chế việc phải thực hiện quá nhiều đường chuyền trực diện vào một khu vực đông người.

Đông Timor chờ cơ hội từ những pha bóng trực diện

Trong bối cảnh khó giữ bóng lâu, Đông Timor có thể chọn cách chơi đơn giản hơn.

Những đường chuyền dài hướng lên Zenivio Mota hoặc các pha chuyển bóng nhanh sang biên có thể trở thành phương án để họ tìm cách đưa trận đấu ra khỏi phần sân nhà.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đợt tấn công vẫn là dấu hỏi lớn.

Nếu Myanmar thu hồi bóng nhanh sau khi mất quyền kiểm soát, Đông Timor có thể tiếp tục bị đẩy vào thế phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Bởi vậy, cách đội khách xử lý những tình huống bóng đầu tiên sau khi giành lại quyền kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng giảm sức ép.

Một bàn thắng sớm có thể mở trận đấu

Cục diện có thể thay đổi rất nhanh nếu Myanmar tìm được bàn thắng trong giai đoạn đầu.

Khi đó, Đông Timor buộc phải dâng đội hình cao hơn và khoảng trống ở phần sân nhà có thể xuất hiện nhiều hơn.

Đây là kịch bản phù hợp với cách Myanmar từng tạo ra những chiến thắng đậm trước Lào và Philippines.

Ngược lại, nếu Đông Timor giữ được tỷ số trong thời gian dài, Myanmar có thể bắt đầu nóng vội và đẩy nhiều cầu thủ lên phía trước.

Vì vậy, khả năng kiên nhẫn trong quá trình tổ chức tấn công cũng là yếu tố quan trọng đối với đội bóng được đánh giá cao hơn.

Thông tin lực lượng Myanmar vs Đông Timor

Myanmar: Đầy đủ nhân sự.

Đông Timor: Đầy đủ nhân sự.

Đội hình dự kiến Myanmar vs Đông Timor

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Hein Zeyar Lin, Min Phone Khant; Wai Lin Aung, Kyaw Min Oo, La Min Aung; Than Paing, Win Naing Tun, Myat Kaung Khant.

Đông Timor: Dylan Niski; Olagar Xavier, Eric Silva, João Varudo, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia; João Rangel, Tristan Arrarte, Claudio Osorio, Zion Cruz; Zenivio Mota.

Phong độ Myanmar vs Đông Timor

Myanmar thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn nhưng cũng để lọt lưới 11 lần.

Những con số này cho thấy đội bóng áo đỏ có khả năng tấn công khá tốt, nhưng sự ổn định ở hàng phòng ngự vẫn là vấn đề lớn.

Đông Timor thắng một và thua 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 3 bàn và để lọt lưới 16 lần.

Đáng chú ý, cả 4 thất bại gần đây của họ đều không có bàn thắng. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng tạo áp lực ở phần sân đối phương đang gặp nhiều khó khăn.

Lịch sử đối đầu Myanmar vs Đông Timor

Cán cân đối đầu đang nghiêng về Myanmar.

Trong 3 lần gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Myanmar thắng 2 và hòa một, chưa từng để thua Đông Timor.

Lịch sử này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Myanmar, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ đang có chuỗi phong độ không tốt.

Nhận định Myanmar vs Đông Timor

Myanmar có nhiều cơ sở để nắm quyền chủ động ngay từ đầu.

Khả năng tạo áp lực trước các hàng thủ yếu hơn đã được thể hiện qua những chiến thắng đậm trước Lào và Philippines, trong khi Đông Timor đang để lộ quá nhiều vấn đề ở khả năng phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Điểm Myanmar cần kiểm soát là cấu trúc phía sau mỗi đợt lên bóng. Nếu dâng đội hình thiếu cân bằng, họ vẫn có thể để đối phương tìm thấy khoảng trống trong các tình huống chuyển trạng thái.

Đông Timor nhiều khả năng sẽ ưu tiên giữ đội hình thấp và cố gắng kéo dài thời gian không thủng lưới.

Tuy nhiên, nếu Myanmar tìm được bàn thắng sớm và buộc đối thủ phải thay đổi cách chơi, thế trận có thể mở ra rõ rệt hơn.

Với khả năng tấn công tốt hơn cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, Myanmar có nhiều điều kiện để tạo ra khác biệt trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Myanmar 3-0 Đông Timor.