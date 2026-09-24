Đội tuyển Việt Nam hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026

Sau ngôi vô địch Đông Nam Á vừa qua, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thành công tại giải FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Từ ngày 25/9 đến 5/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức. Góp mặt tại bảng B thuộc Division 1 (hạng 1) cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng, qua đó bảo đảm suất vào chung kết của hạng đấu.

Giải đấu của FIFA diễn ra tại Indonesia và Hồng Công (Trung Quốc) với 14 đội tuyển được chia thành hai hạng đấu. Division 1 gồm tám đội thi đấu tại Indonesia, trong khi Division 2 có sáu đội tranh tài tại Hồng Công (Trung Quốc). Mỗi hạng đấu được chia thành hai bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết để tranh chức vô địch mỗi hạng. Đội vô địch Division 1 được nhận thưởng một triệu USD, vô địch Division 2 được 300 nghìn USD. Đây là lần đầu FIFA trực tiếp tổ chức một sân chơi dành cho các đội tuyển Đông Nam Á và một số đội khách mời. Việc giải đấu được đưa vào khung lịch thi đấu quốc tế nam trong tháng 9 và tháng 10 giúp các đội có điều kiện tập hợp lực lượng và thi đấu trong một giải chính thức. Với Việt Nam, đây không chỉ là một giải đấu mới về tên gọi và cách tổ chức, mà còn là cơ hội để đội tuyển tiếp tục thi đấu với các đối thủ quen thuộc trong khu vực trong một khuôn khổ mới.

Tại Division 1, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển: Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong số này, Thái Lan là đối thủ đáng chú ý khi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Championship 2026 hồi tháng 8. Tuy nhiên, danh hiệu khu vực vừa qua không quyết định cục diện tại giải đấu mới, khi các đội trở lại với điểm xuất phát và thể thức thi đấu khác. Philippines và Pakistan cũng nằm trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng. Với thể thức vòng bảng chỉ diễn ra một lượt, mỗi đội có ba trận để tích lũy điểm số. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần duy trì khả năng cạnh tranh trong từng trận, thay vì trông chờ vào cơ hội sửa sai ở những lượt đấu sau. Đây là yêu cầu đáng chú ý khi khoảng cách giữa các trận đấu không dài và vị trí dẫn đầu chỉ được xác định sau ba lượt trận.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, sau đó đối đầu Thái Lan ngày 29/9. Trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 2/10 với Pakistan tại Jakarta. Lịch thi đấu này đặt ra yêu cầu chuẩn bị phù hợp về lực lượng, nhất là khi đội tuyển Việt Nam phải hoàn thành cả ba trận trong thời gian tương đối ngắn. Kết quả từng trận vì thế có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Về nhân sự, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dựa trên phần lớn bộ khung từng cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á vừa qua. Danh sách 23 cầu thủ được Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố vẫn có nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có: Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son. Việc duy trì nhóm cầu thủ đã có thời gian thi đấu cùng nhau tạo sự liên tục về lực lượng trước khi bước vào chiến dịch mới.

Chuẩn bị cho giải đấu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có một số điều chỉnh trong danh sách. Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh trở lại đội tuyển, trong khi ba cầu thủ Việt kiều: Adou Minh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng lần đầu được triệu tập. Adou Minh đang thi đấu cho Công an Hà Nội ở vị trí trung vệ, còn Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa khoác áo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước ngày tập trung, tiền vệ Nguyễn Quang Hải xin rút khỏi đợt tập trung lần này vì lý do cá nhân. Ông Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex Bình Dương để tăng cường lực lượng cho tuyến giữa. Sự góp mặt của các nhân tố mới giúp đội tuyển có thêm lựa chọn trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho giải đấu không dài. Việc giữ phần lớn lực lượng từ giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 8, đồng thời bổ sung một số gương mặt mới cũng phù hợp với yêu cầu thi đấu liên tiếp tại vòng bảng. Mỗi đội chỉ đăng ký 23 cầu thủ, trong khi Việt Nam phải lần lượt gặp ba đối thủ trong sáu ngày. Ban huấn luyện vì vậy cần bảo đảm sự cân đối về nhân sự trong từng trận, đồng thời duy trì lực lượng cho toàn bộ cuộc đua tại bảng B.

Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu, các trận đấu tại sân chơi mới còn là cơ sở để Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục đánh giá lực lượng sau danh hiệu khu vực. Kết quả tại giải đấu cũng có ý nghĩa đối với điểm số trên bảng xếp hạng FIFA do các trận đấu diễn ra trong khung lịch thi đấu quốc tế.