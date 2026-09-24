Son Heung-min tỏa sáng trong ngày Hàn Quốc thắng đậm

Hàn Quốc ghi cả ba bàn trong hiệp hai để khép lại trận giao hữu với tỷ số 3-0.

Hàn Quốc thắng Ecuador 3-0 trên sân Suwon World Cup trong trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 9. Đây là trận đầu tiên của đội tuyển xứ kim chi kể từ World Cup 2026, đồng thời là màn ra mắt của HLV tạm quyền Robert Moreno.

Moreno sử dụng sơ đồ 4-4-2 và xếp Son Heung-min đá cặp với Oh Hyeon-gyu trên hàng công. So với cách bố trí quen thuộc ở cánh trái, Son được kéo vào gần khung thành hơn, qua đó giảm bớt nhiệm vụ kéo bóng từ biên và có nhiều cơ hội xuất hiện ở khu vực nguy hiểm.

Hiệp một diễn ra khá chặt chẽ. Son là một trong những cầu thủ tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý nhất của Hàn Quốc khi kiếm về quả phạt khiến Jackson Porozo nhận thẻ vàng, rồi trực tiếp thực hiện cú sút nhưng bóng chạm hàng rào.

Anh cũng có thêm một cú sút chân trái ở phút 22, song không thể mở tỷ số. Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo đủ sức ép để phá vỡ hàng thủ Ecuador trong 45 phút đầu.

Thế trận thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 54, Oh Hyeon-gyu tung cú sút từ xa đưa Hàn Quốc vượt lên, dù bóng chạm một hậu vệ Ecuador trước khi đi vào lưới.

Chỉ ba phút sau, Son nhân đôi cách biệt bằng cú đá phạt từ bên trái khu vực cấm địa. Đội trưởng Hàn Quốc đưa bóng vượt qua hàng rào và khiến thủ môn Ecuador không thể cản phá.

Lee Dong-gyeong sau đó ghi bàn thứ ba, khép lại chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Son Heung-min ghi bàn từ đá phạt trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Ecuador tại Suwon.

Điểm đáng chú ý của trận đấu nằm ở cách Moreno sử dụng Son. Việc có Oh Hyeon-gyu chơi bên cạnh giúp anh không phải liên tục tự mình xử lý ở biên, đồng thời có thêm một cầu thủ chia sẻ nhiệm vụ pressing và tranh chấp với các trung vệ đối phương.

Hàn Quốc cũng tổ chức đội hình gọn hơn khi không có bóng và tạo nhiều phương án phối hợp quanh người cầm bóng khi tấn công. Cách chơi này giúp Son có nhiều thời gian hoạt động ở trung lộ, nơi anh có thể dứt điểm hoặc phối hợp ở những nhịp cuối.

Chiến thắng trước Ecuador mới là trận đầu tiên của Moreno nên chưa đủ để đánh giá toàn bộ thay đổi của Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc Son ghi bàn ngay khi được kéo vào gần khung thành hơn cho thấy đây có thể là một hướng sử dụng đáng chú ý trong giai đoạn tới.

Sau trận này, Hàn Quốc tiếp tục gặp Uruguay ngày 28/9 tại Seoul World Cup Stadium trong loạt trận giao hữu tháng 9.