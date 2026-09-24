Việt Nam ở đâu trong cuộc đua nhập tịch tại FIFA ASEAN Cup

Hoàng Hên là một trong số cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tiến

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tận dụng nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch, với 4 cái tên trong danh sách FIFA ASEAN Cup 2026 gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Cao Pendant Quang Vinh. Trong số này, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc là 3 gương mặt vừa giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 hồi tháng trước.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn bổ sung thêm 3 cầu thủ Việt kiều cho giải đấu sắp tới bên cạnh thủ thành Lê Giang Patrik, gồm Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Adou Leygley Minh.

Số lượng cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam thấp hơn so với Indonesia. HLV John Herdman mang đến giải đấu 17 cầu thủ nhập tịch, trong khi chỉ 6 cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Indonesia góp mặt.

Việc Indonesia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch liên quan trực tiếp đến chiến lược xây dựng lực lượng của HLV Herdman. Đáng chú ý, danh sách lần này tiếp tục xuất hiện những gương mặt mới trong quá trình nhập tịch.

Hai cái tên đáng chú ý là Luke Vickery và Dion Markx. Vickery vừa hoàn tất thủ tục trở thành công dân Indonesia hồi tháng 7, trong khi Markx đã có thời gian thi đấu và sinh hoạt tại Indonesia từ mùa giải trước.

Vickery là tân binh đáng chú ý của tuyển Indonesia.

Bên cạnh những gương mặt mới, Herdman vẫn đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ nhập tịch quen thuộc như Ivar Jenner, Jordi Amat, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On và Kevin Diks.

Sự áp đảo của nhóm cầu thủ nhập tịch càng rõ rệt khi Indonesia không có sự phục vụ của Dony Tri Pamungkas và Yakob Sayuri. Hai cầu thủ này không thể góp mặt, khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh danh sách. Shayne Pattynama được lựa chọn thay Dony Tri, còn Rizky Eka Pratama thay thế Yakob.

Malaysia là đội tuyển có số cầu thủ nhập tịch nhiều thứ hai tại giải đấu. HLV Tan Cheng Hoe triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch gồm Romel Morales, Sergio Aguero, Manuel Hidalgo, Bradley Tapp và Bergson da Silva.

Trong số này, Hidalgo, Tapp và Bergson là những cầu thủ nhập tịch mới được bổ sung vào đội tuyển Malaysia. Ngoài ra, "Harimau Malaya" còn sở hữu ba cầu thủ có gốc gác nước ngoài gồm Dion Cools, Daniel Ting và Fergus Tierney. Những cầu thủ này có nguồn gốc Malaysia dù sinh ra ở nước ngoài.

Brad Tapp (trái) và Bergson là hai cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia.

Trong khi đó, tuyển Philippines có cách tiếp cận khác tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đội sở hữu rất nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, nhưng phần lớn trong số họ có gốc gác Philippines.

Nguyên nhân nằm ở chính sách quốc tịch của quốc gia này. Philippines cho phép công dân sở hữu hai quốc tịch, qua đó tạo điều kiện để những cầu thủ có cha mẹ hoặc gốc gác Philippines nhưng sinh ra ở nước ngoài khoác áo đội tuyển mà không nhất thiết phải từ bỏ quốc tịch ban đầu.

Với sự khác biệt về chính sách và cách xây dựng lực lượng, FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục cho thấy xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch đang ngày càng trở thành một yếu tố đáng chú ý tại bóng đá Đông Nam Á.

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