Vincom Moonifest - lên đồ nhập hội, rước đèn đón may mùa Trung thu

Trung thu 2026, Vincom Moonifest - Mùa trend mãn ý làm mới những hoạt động quen thuộc bằng tinh thần “rước đèn đón may”. Từ màn diễu hành "đèn Thỏ mãn ý" khổng lồ tại Vincom Mega Mall Royal City đến chuỗi lễ hội, thời trang, mua sắm và ẩm thực trên toàn hệ thống, chương trình mở ra nhiều điểm hẹn dành cho gia đình và nhóm bạn trong mùa đoàn viên.

Trung thu đến Vincom "rước may" về nhà

Mùa Trung thu tại Vincom được mở đầu bằng bộ tứ "Thỏ mãn ý", đại diện cho bốn lời chúc bình an, hợp gu, rủng rỉnh và hanh thông. Thỏ bình an, thỏ hợp gu, thỏ rủng rỉnh và thỏ hanh thông xuất hiện xuyên suốt các không gian lễ hội, góp phần lan tỏa thông điệp “rước đèn đón may” đến khách tham quan.

"Thỏ mãn ý" phủ sóng Vincom, mang sắc màu rực rỡ cho mùa Trung thu 2026.

Điểm nhấn của Vincom Moonifest là “Đại hội Rước đèn đón may”, diễn ra ngày 25/9 tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội), mở ra chuỗi hoạt động Trung thu trên toàn hệ thống.

Ban ngày, các gia đình có thể trang trí đèn "Thỏ mãn ý", để trẻ tham gia thử thách vận động “Thỏ nhảy đón trăng” và check-in tại “Khoảnh khắc mãn ý”. Những chiếc đèn do các em tự hoàn thiện sẽ được sử dụng khi nhập đoàn rước vào buổi tối.

Sân khấu “Đại hội Rước đèn đón may” sẵn sàng thắp sáng đêm hội tại Vincom Mega Mall Royal City.

Những xe đèn "Thỏ mãn ý" khổng lồ dẫn đầu đoàn rước xuyên trung tâm thương mại, trong khi các gia đình, trẻ nhỏ và khách tham dự cùng cầm đèn, nhập đoàn theo lời chúc mình yêu thích. Từ một chiếc đèn trên tay, dòng chảy ánh sáng nối nhau tạo nên một đoàn rước rực rỡ, đưa không khí Trung thu phủ khắp từng tầng, từng hành lang trung tâm thương mại.

Không gian trang trí truyền thống tại một gian hàng trong Vincom Mega Mall Royal City.

Hành trình khép lại bằng “Phá cỗ mãn ý”, khi cả nhà cùng quây quần bên mâm cỗ và hòa mình trong âm nhạc, tiếng trống hội, sắc màu đèn lồng cùng những màn trình diễn rộn ràng. Từ sân khấu đến các tuyến rước, cả trung tâm thương mại được nhuộm trong không khí hội trăng, để Trung thu không chỉ là một đêm ngắm trăng mà trở thành một cuộc vui chung, nơi mọi thế hệ cùng nhập hội và tận hưởng trọn vẹn sắc màu đoàn viên.

Hội trăng đúng “gu” - truyền thống gặp hiện đại tại Vincom

Từ tâm điểm tại Vincom Mega Mall Royal City, không khí Trung thu tiếp tục lan rộng trên hệ thống Vincom với một tinh thần rất rõ là giữ chất truyền thống, nhưng kể bằng trải nghiệm mới.

Tại các Vincom Mega Mall, “Rước trăng mãn ý” đưa cả gia đình đi qua ngày hội từ sáng đến tối với workshop tự tay làm đèn, chuẩn bị mâm cỗ, rồi mang chính những thành phẩm ấy nhập đoàn rước khi đêm xuống. Tiếng lân, trống hội, sắc màu văn hóa Việt và chương trình nghệ thuật nối tiếp nhau, biến trung tâm thương mại thành một không gian lễ hội cộng đồng đúng nghĩa.

Workshop Trung thu làm mới nét truyền thống qua những trải nghiệm thủ công sáng tạo.

Trong khi đó, Vincom Center lại chọn một nhịp điệu thời thượng hơn với “Phá cỗ phá cách”. Từ styling, makeup, check-in đến Moonlit Fashion Parade, nghi thức rước đèn được làm mới thành một “sàn diễn mùa trăng”, nơi khách tham dự không chỉ đứng xem mà còn có thể cầm đèn nhập đoàn cùng người mẫu.

Đặc biệt tại Vincom Center Đồng Khởi và Vincom Center Bà Triệu vào đúng ngày Trung thu 25/9 sẽ diễn ra Coffee Truck và Đêm hội trình diễn thời trang Moonlit Runway mừng sinh nhật Zara 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Moonlit Runway mừng 10 năm Zara tại Việt Nam mang nhịp thời trang vào Trung thu tại 2 đầu cầu Vincom Center.

Ở một sắc thái khác, Vincom Plaza Skylake đưa du khách trở về với những ký ức đêm rằm quen thuộc qua đèn ông sao, trống lùng tung, lân rước đèn và đặc biệt là sân khấu thủy đình với màn múa rối nước của nghệ nhân Phan Thanh Liêm.

Giữa không gian hiện đại của Vincom, những chất liệu dân gian ấy hòa vào nhịp vui mới, để trẻ nhỏ có thêm trải nghiệm, còn người lớn tìm lại một phần Trung thu tuổi thơ.

Vincom mang sân khấu thủy đình múa rối nước vào trong TTTM dịp Trung Thu.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa tại nhiều Vincom Plaza trên cả nước, nơi tiếng trống hội, những màn múa lân, sân khấu âm nhạc và cuộc gặp gỡ cùng chị Hằng - chú Cuội nối tiếp nhau suốt đêm rằm. Các đoàn rước và diễu hành Trung thu xuyên trung tâm thương mại càng làm không gian thêm rộn ràng, “Rước đèn đón may” mang đến sắc màu tươi vui với múa lân và những tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ nhí địa phương.

Phá cỗ theo cách mới, vẫn trọn vị đoàn viên

Sau những vòng rước đèn, tiếng trống hội và các điểm check-in rực rỡ, Trung thu tại Vincom tiếp tục được nối dài bằng những cuộc hẹn mua sắm, ăn uống và vui chơi cùng người thân, bạn bè.

Mùa trăng năm nay, hơn 2.900 gian hàng trên toàn hệ thống Vincom đồng loạt hưởng ứng với những ưu đãi, quà tặng và hoạt động theo mùa. Những tên tuổi lớn như adidas, Nike, Uniqlo, Levi’s, Puma, Crocs, Skechers, Pandora, AAPE mang đến mức giảm tới 50%, quà tặng theo hóa đơn và nhiều lựa chọn từ các bộ sưu tập mới, thêm lý do để hội bạn “lên đồ” trước giờ nhập hội.

Bên cạnh đó, các ưu đãi ẩm thực tập trung vào nhóm khách gia đình và bạn bè, với chương trình đi 4 tặng 1 tại GoGi House, đi 4 tính 3 tại King BBQ hay mức giá 279.000 đồng của Kichi Express. Khách hàng cũng có thể mua bánh Trung thu MAMA HY từ 55.000 đồng/100 g và nhận lồng đèn Sắc Sen tại Highlands Coffee khi đáp ứng điều kiện hóa đơn.

Không khí mùa trăng được nối dài qua bộ “Tranh tô sắc màu” do Highlands Coffee kết hợp cùng Thiên Long Colokit, quà lồng đèn cho bé tại The Pizza Company, Lotteria và hoạt động mascot trao quà tận bàn của Haidilao. Cùng với đó, CGV, Lotte Cinema, Funny Kids, City Games, My Kingdom cũng mang đến combo xem phim, workshop làm lồng đèn và quà tặng cho khách hàng nhí.

Không khí Trung Thu diễn ra sôi động tại các TTTM Vincom trên toàn quốc.

Với “Mùa Trung thu mãn ý”, Vincom không chỉ tạo thêm những điểm hẹn vui chơi trong dịp rằm, mà còn kết nối các thế hệ qua một hành trình từ rước đèn, phá cỗ đến mua sắm, ẩm thực và giải trí. Trung thu này, mỗi cuộc hẹn tại Vincom là một cách để cả gia đình và hội bạn cùng gặp nhau, cùng nhập hội và mang về những trải nghiệm đáng nhớ.