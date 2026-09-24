Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam
Ba ngày sau trận đấu đầu tiên gặp Philippines, tuyển Việt Nam tiếp tục cuộc đua tại bảng B với màn đối đầu với tuyển Thái Lan ngày 29/9, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan ngày 2/10.
Theo lịch thi đấu của ASEAN Cup 2026, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines.
Ba ngày sau, tuyển Việt Nam tiếp tục cuộc đua tại bảng B với màn đối đầu với tuyển Thái Lan ngày 29/9, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lich-thi-dau-fifa-asean-cup-2026-cua-doi-tuyen-viet-nam-post1138129.vnp