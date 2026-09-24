Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Theo lịch thi đấu của ASEAN Cup 2026, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines.

Ba ngày sau, tuyển Việt Nam tiếp tục cuộc đua tại bảng B với màn đối đầu với tuyển Thái Lan ngày 29/9, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.