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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Ba ngày sau trận đấu đầu tiên gặp Philippines, tuyển Việt Nam tiếp tục cuộc đua tại bảng B với màn đối đầu với tuyển Thái Lan ngày 29/9, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan ngày 2/10.

Báo VietnamPlus
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Theo lịch thi đấu của ASEAN Cup 2026, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines.

Ba ngày sau, tuyển Việt Nam tiếp tục cuộc đua tại bảng B với màn đối đầu với tuyển Thái Lan ngày 29/9, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lich-thi-dau-fifa-asean-cup-2026-cua-doi-tuyen-viet-nam-post1138129.vnp