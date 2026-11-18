Trước nguy cơ gian lận ngày càng khó kiểm soát, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét ngắt kết nối Wi-Fi công cộng tại các điểm tổ chức Kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT), đồng thời yêu cầu thí sinh giao nộp toàn bộ thiết bị kỹ thuật số trước khi vào phòng thi. Lực lượng đặc nhiệm cũng được thành lập để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận có sử dụng AI.

Ảnh minh hoạ: AI

Các biện pháp này được đưa ra sau khi thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi “Kế toán thuế quốc gia” thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và AI tạo sinh để gian lận. Vụ việc bộc lộ lỗ hổng trong công tác giám sát, khi những thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện có thể qua mặt các quy trình kiểm tra vốn được thiết kế để đối phó với những hình thức gian lận truyền thống.

Tại các điểm thi, việc kiểm soát kính thông minh và thiết bị ghi hình đang được tăng cường. Giám thị được hướng dẫn nhận diện các loại kính tích hợp AI và báo cảnh sát xác minh những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Thí sinh vi phạm có thể bị hủy kết quả, cấm dự thi trong thời gian nhất định hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng xử lý.

Dù vậy, tăng cường kiểm soát thiết bị mới chỉ là giải pháp trước mắt. Vấn đề khó hơn đối với ngành giáo dục Hàn Quốc là làm sao đánh giá đúng năng lực thực chất của người học khi AI có thể giải quyết ngày càng nhiều dạng bài tập, thậm chí đưa ra những câu trả lời vượt xa khả năng của thí sinh thông thường. Nếu việc đánh giá vẫn chủ yếu dựa vào đáp án cuối cùng, ranh giới giữa năng lực cá nhân và sự hỗ trợ của công nghệ sẽ càng khó phân định.

AI mang đến nhiều cơ hội trong học tập, nghiên cứu và lao động, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để gian lận. Với Hàn Quốc, vấn đề đặt ra không dừng ở việc ngăn thiết bị công nghệ lọt vào phòng thi. Các quy định, biện pháp giám sát và phương thức đánh giá cũng cần được điều chỉnh để theo kịp sự phát triển của công nghệ.