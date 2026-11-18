Space42, công ty công nghệ vũ trụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại UAE, thông báo bắt đầu sản xuất ThurayaTwo, điện thoại thông minh dữ liệu vệ tinh thế hệ tiếp theo của mình, với sự hợp tác của Asia Pacific Satellite Inc (Hàn Quốc).

ThurayaTwo sẽ kết hợp khả năng kết nối thông qua mạng lưới vệ tinh địa tĩnh của Space42, cung cấp tốc độ dữ liệu vệ tinh lên đến 120kbps, cùng với khả năng truy cập các dịch vụ 4G và 5G trên mặt đất.

Chiếc điện thoại vệ tinh mang tên ThurayaTwo có thể sử dụng được với sóng 5G, 4G thông thường.

Dự kiến ​​ra mắt thị trường UAE vào quý 4 năm 2027, sản phẩm này được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân và tổ chức ở những nơi cơ sở hạ tầng di động trên mặt đất không đáng tin cậy, thông qua các dịch vụ dữ liệu và cuộc gọi thoại được kích hoạt bởi các ứng dụng điện thoại thông minh.

Space42 dự định cung cấp hai phiên bản, nhắm đến các đối tượng người dùng và yêu cầu bảo mật khác nhau.

Phiên bản thương mại được thiết kế dành cho các doanh nghiệp, đội ngũ làm việc tại hiện trường và người dùng cá nhân cần kết nối ở những địa điểm xa xôi. Cấu hình hai SIM cho phép người dùng chuyển đổi giữa dịch vụ vệ tinh và mạng di động trên cùng một thiết bị.

Phiên bản dành cho chính phủ sẽ phục vụ các nhóm xử lý thông tin nhạy cảm hoặc hoạt động trong môi trường có rủi ro cao. Nó sẽ bao gồm các tính năng bảo mật được thiết kế để phát hiện sự can thiệp vật lý, xác minh tính toàn vẹn của thiết bị trong quá trình khởi động và bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.

Mẫu smartphone Thuraya (One) đã ra mắt trước đó chỉ hỗ trợ kết nối vệ tinh cùng mạng 4G.

Ali Al Hashmi, Giám đốc điều hành Dịch vụ Vũ trụ tại Space42, cho biết chiếc điện thoại thông minh này thúc đẩy nỗ lực của công ty trong việc tích hợp kết nối vệ tinh vào giao tiếp hàng ngày bằng cách kết hợp dữ liệu vệ tinh với các dịch vụ 4G và 5G.

ThurayaTwo tiếp nối di sản của Thuraya One, vốn kết hợp điện thoại thông minh Android với chức năng gọi điện và nhắn tin qua vệ tinh. Mẫu điện thoại mới này sẽ mang lại tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất trong số các thiết bị cầm tay vệ tinh địa tĩnh, mở rộng các dịch vụ kết nối hiện có thông qua điện thoại thông minh Thuraya.

Mối quan hệ giữa APSI và Thuraya bắt đầu từ năm 2003 với một thỏa thuận phát triển và sản xuất các thiết bị di động vệ tinh. Kể từ đó, công ty đã hỗ trợ nhiều thế hệ thiết bị đầu cuối của Thuraya, bao gồm cả Thuraya One.

Thông số kỹ thuật dự kiến ​​của ThurayaTwo

Cả hai phiên bản dự kiến ​​đều sẽ có màn hình AMOLED 6,67 inch, camera sau 50 megapixel với ống kính siêu rộng 13 megapixel và camera trước 32 megapixel.

Các thông số kỹ thuật dự kiến ​​khác bao gồm cảm biến chuyển động, định vị, tiệm cận và sinh trắc học, cùng với pin có thể tháo rời với dung lượng ít nhất 4.500mAh. Điện thoại thông minh này cũng được kỳ vọng sẽ đạt chuẩn IP67 về khả năng chống bụi và nước.

Space42 cho biết ThurayaTwo hướng đến mục tiêu cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất trong số các thiết bị cầm tay vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEO), với tốc độ dữ liệu đạt tới 120kbps.