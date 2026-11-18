Dan Fugardi, người điều hành một doanh nghiệp thiết bị chăm sóc tóc tại Mỹ, luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ đời tư. Ông hiếm khi đăng ảnh cá nhân, không chia sẻ vị trí trên mạng xã hội và thường đề nghị người hẹn hò cất điện thoại trong lần gặp đầu tiên.

Từng làm kỹ sư hạt nhân trong Hải quân Mỹ, Fugardi đã quen với việc giữ kín thông tin cá nhân. Ông lo ngại những cuộc trò chuyện, hình ảnh hoặc video trong buổi hẹn có thể bị ghi lại, phát tán trên mạng và tồn tại trong thời gian dài. Theo Fugardi, những rủi ro này đặc biệt đáng lo với lãnh đạo doanh nghiệp, bởi chuyện tình cảm cá nhân có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cả công ty.

Theo Wall Street Journal, mạng xã hội và công nghệ giám sát khiến đời tư của các CEO ngày càng dễ bị công khai, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến danh tiếng doanh nghiệp.

Điển hình là Andy Byron, cựu CEO Astronomer, công ty công nghệ dữ liệu Mỹ. Ông từ chức sau khi video ghi lại cảnh thân mật với cựu giám đốc nhân sự cùng công ty tại buổi hòa nhạc Coldplay lan truyền trên mạng hồi tháng 7/2025. Gần đây nhất, tháng 11, Jensen Huang đã từ chức Giám đốc điều hành, Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của Nvidia sau hàng loạt bê bối ngoại tình và an ninh.

Don Aviv, người điều hành Interfor International, công ty tư vấn an ninh tại Mỹ, cho rằng việc giữ kín đời tư ngày càng khó khăn, ngay cả với những lãnh đạo ít được công chúng biết đến.

Chi hàng trăm nghìn USD để hẹn hò

Trước nguy cơ tổn hại danh tiếng, một số CEO tại Mỹ tìm đến dịch vụ mai mối cao cấp, điều tra lý lịch và quản trị rủi ro để kiểm soát các mối quan hệ tình cảm.

Amy Andersen, người điều hành Linx Dating, công ty mai mối dành cho giới công nghệ tại California (Mỹ), tìm kiếm đối tượng phù hợp trong cơ sở dữ liệu được mã hóa, sau đó tiến hành kiểm tra lý lịch. Một số ứng viên còn phải ký thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA). Bà gọi đây là "hệ sinh thái hẹn hò được kiểm soát", trong đó người mai mối đóng vai trò như vệ sĩ bảo vệ đời tư khách hàng.

Giới CEO Mỹ ngày càng thận trọng khi hẹn hò. Ảnh minh họa: Boris Ivas/Pexels.

Theo DateSpot, nền tảng cung cấp thông tin về dịch vụ mai mối, mức phí trung bình của ngành tăng 26% từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026. Riêng Linx Dating có giá khởi điểm 75.000 USD và có thể lên tới 500.000 USD.

Để bảo vệ danh tính khách hàng, một số đơn vị cung cấp thông tin tiểu sử đã được điều chỉnh hoặc sử dụng ảnh đại diện của người có ngoại hình tương tự trước buổi gặp đầu tiên.

Rachel Greenwald, người điều hành Greenwald Executive Matchmaking, dịch vụ mai mối dành cho giới điều hành, từng khuyên một khách hàng sở hữu Maserati thuê Toyota Prius để đón người hẹn hò, tránh gây chú ý đến tài sản và địa vị.

Khoảnh khắc tại buổi hòa nhạc Coldplay khiến Andy Byron phải từ chức. Ảnh: WSJ.

Mức độ sử dụng mạng xã hội cũng thành tiêu chí lựa chọn đối tượng. Theo Cody Shultz, chuyên gia tại Guidepost Solutions, công ty tư vấn điều tra và quản trị rủi ro của Mỹ, một CEO kín tiếng có thể từ chối hẹn hò với người thường xuyên chia sẻ đời tư công khai.

Nhiều lãnh đạo thậm chí còn thuê chuyên gia điều tra người mà họ dự định phát triển quan hệ tình cảm. Aviv thường thu thêm khoảng 4.000 USD để kiểm tra một đối tượng, bao gồm lịch sử kiện tụng, bài đăng mạng xã hội và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến danh tiếng. Một nữ giám đốc tại công ty đầu tư vốn tư nhân ở New England (Mỹ) thậm chí yêu cầu ông điều tra tất cả người cô chuẩn bị hẹn hò.

Theo Aviv, giới lãnh đạo ngày càng lo ngại những tình huống tiếp cận bằng tình cảm nhằm đánh cắp tiền bạc, dữ liệu hoặc bí mật doanh nghiệp, bên cạnh nguy cơ hình ảnh riêng tư bị phát tán và nội dung giả mạo bằng AI.

Tính toán cả phương án chia tay

Giới CEO cũng ưu tiên hẹn hò tại các câu lạc bộ tư nhân, nhà hàng có phòng riêng hoặc địa điểm kín đáo để tránh bị chú ý.

Stuart McNeill, người điều hành Knightsbridge Circle, dịch vụ du lịch và hỗ trợ cá nhân cao cấp, từng sắp xếp buổi hẹn giữa hai nhân vật nổi tiếng tại phòng riêng của sân vận động. Ông thuê thêm người ngồi cùng để cuộc gặp trông giống một buổi tụ tập nhóm.

Một số lãnh đạo thậm chí chuẩn bị các thỏa thuận pháp lý ngay từ khi mối quan hệ mới bắt đầu. Bob Cohen, luật sư tại Cohen Clair Lans Greifer & Simpson LLP, hãng luật gia đình tại Mỹ, cho biết mỗi năm ông chuẩn bị khoảng 25 thỏa thuận sống chung cho giới điều hành cấp cao. Những văn bản này giúp xác định quyền tài sản và nghĩa vụ nếu quan hệ chấm dứt.

Nestlé sa thải CEO vì không công khai mối quan hệ tình cảm với nhân viên. Ảnh: Pierre Albouy/Reuters.

Với CEO công ty đại chúng, rủi ro còn liên quan đến trách nhiệm trước hội đồng quản trị và cổ đông. Năm 2023, Bernard Looney từ chức CEO BP, tập đoàn dầu khí của Anh, sau khi thừa nhận chưa minh bạch đầy đủ về những mối quan hệ trước đây với đồng nghiệp. Năm 2025, Laurent Freixe bị Nestlé, tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ, sa thải sau cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ không công khai với cấp dưới trực tiếp.

Nghiên cứu của Michael Nalick, giáo sư quản trị tại University of Denver (Mỹ), cho thấy lãnh đạo doanh nghiệp có nguy cơ bị sa thải vì hành vi sai trái trong đời sống cá nhân cao gần 5 lần so với sai phạm tài chính.

Theo Cohen, bê bối tình cảm của CEO có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và niềm tin nhà đầu tư. Vì vậy, lãnh đạo được khuyên công khai với hội đồng quản trị những mối quan hệ có nguy cơ gây xung đột lợi ích.

Andersen cho biết áp lực này khiến một số CEO ngại yêu đương, đặc biệt là các nhà sáng lập startup AI.

"Họ gần như không rời văn phòng và độc thân đến mức đáng thương", bà nói.