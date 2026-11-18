Quang cảnh lễ ra mắt Nền tảng chuyển đổi số cấp xã (Tammi OA) tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: NHẬT HUY)

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai Tammi OA là bước cụ thể hóa Kế hoạch số 306/KH-UBND (ngày 29/5/2026) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” và Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tập đoàn Viettel.

Theo Kế hoạch số 127/KH-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ ban hành, nền tảng chuyển đổi số cấp xã sẽ được triển khai đồng bộ đến 100% xã, phường trên toàn tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Viettel Cà Mau, thông tin, hướng dẫn các nội dung về Tammi OA. (Ảnh: NHẬT HUY)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được đại diện Viettel giới thiệu tổng quan và theo dõi video trình diễn thực tế các tình huống ứng dụng Tammi OA. Đây là giải pháp công nghệ được thiết kế chuyên biệt, thân thiện, dễ thao tác trên điện thoại thông minh, hướng tới mục tiêu trở thành kênh thông tin số chính thức của chính quyền cấp xã.

Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau Phạm Văn Tiến thông tin những lợi ích của Tammi OA đối với người dân và chính quyền cơ sở. (Ảnh: NHẬT HUY)

Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau Phạm Văn Tiến, cho biết, thông qua Tammi OA, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu các thông tin thiết yếu tại địa phương như: đầu mối liên hệ, lịch tiếp công dân, thông báo của chính quyền, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, sản xuất cũng như các bản tin cảnh báo thiên tai, dịch bệnh…

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt Nền tảng chuyển đổi số cấp xã (Tammi OA) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: NHẬT HUY)

Đặc biệt, nền tảng mở ra kênh tương tác hai chiều hiệu quả, cho phép người dân gửi trực tiếp phản ánh, kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý kịp thời từ cơ quan chức năng.

Đối với chính quyền cơ sở, Tammi OA giúp nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành từ xã đến tận khóm, ấp; hỗ trợ triển khai các mô hình khóm/ấp số, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Huỳnh Hùng Dũng phát biểu định hướng tại buổi lễ ra mắt. (Ảnh: NHẬT HUY)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Huỳnh Hùng Dũng nhấn mạnh quan điểm “công nghệ là công cụ, dữ liệu là nền tảng, hiệu quả phục vụ Nhân dân là mục tiêu cuối cùng”.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Cà Mau trực tiếp hướng dẫn đại biểu và người dân cài đặt, trải nghiệm các tiện ích của Tammi OA ngay tại buổi lễ. (Ảnh: NHẬT HUY)

Để Tammi OA nhanh chóng vận hành rộng rãi ở cơ sở, ông Huỳnh Hùng Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tuyệt đối không triển khai theo phong trào hay chạy theo thành tích. Chính quyền các xã, phường cần phân công rõ trách nhiệm biên tập, kiểm duyệt để bảo đảm thông tin đăng tải luôn đầy đủ, chính xác, kịp thời và dễ hiểu.

Về hạ tầng kỹ thuật, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau yêu cầu Viettel Cà Mau bảo đảm đường truyền thông suốt 24/7, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời hoàn thành việc tập huấn vận hành cho cán bộ cơ sở trước ngày 20/11/2026. Đối với cấp cơ sở, người đứng đầu cấp xã cần trực tiếp chỉ đạo, hoàn thành cập nhật dữ liệu và kế hoạch tuyên truyền trước ngày 30/3/2027.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cũng lưu ý các địa phương phát huy tối đa vai trò nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và lực lượng sinh viên tình nguyện theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, đặc biệt quan tâm hỗ trợ người cao tuổi và người dân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ…