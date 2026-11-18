Với tiềm năng phát triển lớn, cùng chính sách của tỉnh Nghệ An dự kiến hỗ trợ 40 tỷ đồng, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp giúp người dân tiết kiệm chi phí và chủ động hơn trong sử dụng điện.

Hộ gia đình hưởng lợi từ điện mặt trời mái nhà

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, chi phí tiền điện trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết nắng nóng hoặc khi sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn. Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm điện truyền thống, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà đang được một số hộ dân tại Nghệ An lựa chọn.

Không chỉ tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, hệ thống điện mặt trời còn giúp giảm lượng điện phải mua từ lưới điện quốc gia. Nếu được tích hợp pin lưu trữ, lượng điện sản xuất dư thừa vào ban ngày có thể được sử dụng vào buổi tối, góp phần nâng cao khả năng chủ động nguồn điện của các hộ gia đình.

Để tận dụng tối đa nguồn điện sản xuất từ ánh nắng mặt trời, gia đình bà Nguyễn Thị Liễu, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An, chủ động điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn vào khoảng 10h-15h hằng ngày. Đây là khoảng thời gian hệ thống có điều kiện sản xuất điện thuận lợi, giúp giảm lượng điện phải mua từ lưới điện quốc gia.

Theo bà Liễu, sau khi đưa hệ thống vào sử dụng, hiệu quả tiết kiệm chi phí tiền điện được thể hiện khá rõ. Vào mùa hè, hóa đơn tiền điện của gia đình giảm từ mức 5-6 triệu đồng xuống còn khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng.

“Tuy chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng đổi lại gia đình chủ động hơn về nguồn điện, không còn áp lực hóa đơn tiền điện hàng tháng”, bà Liễu chia sẻ.

Tỉnh Nghệ Anbố trí khoảng 40 tỷ đồng hỗ trợ người dân lắp điện năng lượng mặt trời.

Thực tế từ gia đình bà Liễu cho thấy, điện mặt trời mái nhà có thể mang lại hiệu quả kinh tế nếu được đầu tư phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và điều kiện của từng hộ. Với mức giảm tiền điện khoảng 3,5-5 triệu đồng/tháng, số tiền tiết kiệm ước tính đạt 42-60 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng điện tạo ra, thời điểm sử dụng điện và lượng điện gia đình vẫn phải mua từ lưới điện.

Đặc biệt, việc kết hợp pin lưu trữ giúp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống. Thay vì chỉ sử dụng nguồn điện sản xuất trực tiếp vào ban ngày, các gia đình có thể tích trữ phần điện dư thừa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vào buổi tối hoặc những thời điểm không có nắng. Nhờ đó, khả năng chủ động nguồn điện được nâng lên, nhất là đối với những hộ có nhu cầu sử dụng điện lớn ngoài giờ nắng. Bên cạnh hiệu quả tiết kiệm tiền điện, chi phí đầu tư là vấn đề được nhiều hộ gia đình quan tâm khi tìm hiểu về điện mặt trời mái nhà.

Theo mặt bằng giá tham khảo trên thị trường năm 2026, chi phí lắp đặt phụ thuộc chủ yếu vào công suất hệ thống, chủng loại thiết bị và việc có tích hợp pin lưu trữ hay không. Với hệ thống hòa lưới không có pin lưu trữ, gói công suất 3 kWp có giá khoảng 24-30 triệu đồng; hệ thống 5 kWp khoảng 40-45 triệu đồng. Nếu tích hợp pin lưu trữ, mức đầu tư tương ứng có thể tăng lên khoảng 35-40 triệu đồng đối với hệ 3 kWp và 60-65 triệu đồng đối với hệ 5 kWp.

Đối với những hộ có nhu cầu sử dụng điện lớn hơn, hệ thống công suất 10 kWp trở lên sẽ cần mức đầu tư cao hơn, tùy cấu hình thiết bị và dung lượng lưu trữ. Các mức giá trên chỉ mang tính tham khảo, không phải báo giá cố định; chi phí thực tế cần được xác định sau khi khảo sát diện tích mái, nhu cầu tiêu thụ điện và điều kiện thi công.

Theo số liệu thống kê, Nghệ An hiện có 964.905 hộ gia đình sử dụng điện, nhưng mới khoảng 2.200 hộ lắp đặt điện mặt trời mái nhà, chiếm 0,23%. Riêng năm 2026, toàn tỉnh có trên 1.900 hộ lắp đặt hệ thống này.

Những con số trên cho thấy điện mặt trời mái nhà vẫn còn nhiều dư địa phát triển tại Nghệ An. Với điều kiện khí hậu có nhiều thời điểm nắng, nguồn năng lượng mặt trời có thể được khai thác để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và góp phần giảm áp lực cung ứng điện.

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư ban đầu. Để có một hệ thống hoạt động hiệu quả, các hộ gia đình cần tính toán công suất tấm pin, thiết bị chuyển đổi điện, hệ thống lưu trữ và các thiết bị bảo vệ phù hợp. Đặc biệt, nếu đầu tư thêm pin lưu trữ, tổng kinh phí có thể tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, hiệu quả tiết kiệm điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô hệ thống, thời điểm sử dụng điện, mức độ tiêu thụ của gia đình và điều kiện lắp đặt. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ nhu cầu thực tế, lựa chọn thiết bị phù hợp, đơn vị thi công có chuyên môn và bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy.

Nghệ An dự kiến dành 40 tỷ đồng hỗ trợ người dân lắp đặt

Nhằm khuyến khích người dân phát triển nguồn điện sạch, Nghệ An đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2027-2030. Theo dự thảo, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 40 tỷ đồng để thực hiện chính sách, bình quân không quá 10 tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, hộ nghèo và hộ cận nghèo dự kiến được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng đối với hệ thống tấm quang điện và 3 triệu đồng đối với hệ thống lưu trữ điện. Tổng mức hỗ trợ không quá 9 triệu đồng/hộ.

Đối với các hộ gia đình khác, mức hỗ trợ tối đa là 2 triệu đồng cho hệ thống điện mặt trời và 2 triệu đồng cho hệ thống lưu trữ điện, tổng cộng không quá 4 triệu đồng/hộ.

Theo các điều kiện được đề xuất, hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có công suất từ 1 kWp trở lên. Trường hợp lắp đặt pin lưu trữ, dung lượng phải đạt tối thiểu 1 kWh. Các hộ gia đình được hỗ trợ phải cam kết sử dụng hệ thống đúng mục đích trong thời gian ít nhất 4 năm.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu, nhất là đối với những hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời tạo động lực để nhiều gia đình mạnh dạn tiếp cận và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho từng hộ gia đình thông qua tiết kiệm chi phí tiền điện mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Với tiềm năng còn lớn, cùng định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ trong thời gian tới, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng sẽ ngày càng phổ biến tại Nghệ An. Đây không chỉ là giải pháp kinh tế cho người dân mà còn là một bước đi thiết thực trong quá trình chuyển dịch năng lượng xanh, hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.