Đăng ký, đặt lịch và thanh toán ngay trên điện thoại

Tại Triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra mắt Ứng dụng Đăng kiểm Việt Nam, hướng tới số hóa quy trình phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ liên quan đến đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới.

Tại Triển lãm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra mắt Ứng dụng Đăng kiểm Việt Nam, hướng tới số hóa quy trình đăng kiểm xe cơ giới.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ứng dụng được xây dựng nhằm tập trung các tiện ích trên một nền tảng duy nhất, giúp chủ phương tiện dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động lựa chọn cơ sở đăng kiểm và đăng ký lịch kiểm định mà không phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Một trong những tiện ích đáng chú ý là giấy chứng nhận kiểm định điện tử được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng. Nhờ đó, chủ phương tiện có thể tra cứu thông tin kiểm định ngay trên điện thoại, giảm sự phụ thuộc vào giấy tờ bản cứng và thuận tiện hơn khi cần sử dụng thông tin phương tiện.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn tích hợp các chức năng thanh toán trực tuyến, tra cứu vi phạm hành chính, tìm kiếm cơ sở đăng kiểm, cập nhật thông báo và tin tức liên quan.

Để sử dụng ứng dụng, người dân có thể tải về từ App Store hoặc Google Play, sau đó lựa chọn chức năng đăng ký tài khoản. Quá trình đăng ký được thực hiện thông qua việc quét mã QR trên căn cước công dân gắn chip, đọc thông tin theo hướng dẫn và thiết lập mật khẩu.

Sau khi đăng ký, người dùng kích hoạt tài khoản bằng cách khai báo thông tin phương tiện, gồm biển kiểm soát, số khung và số seri giấy chứng nhận kiểm định. Chủ phương tiện có thể tiếp tục bổ sung thông tin các phương tiện khác để quản lý tập trung trên cùng một tài khoản. Hệ thống được thiết kế phục vụ cả người dùng cá nhân và tài khoản doanh nghiệp.

Khi có nhu cầu kiểm định, người dùng truy cập chức năng "Đặt lịch đăng kiểm", lựa chọn phương tiện, khu vực, cơ sở đăng kiểm và thời gian phù hợp. Sau khi hệ thống xác nhận, kết quả đặt lịch sẽ được thông báo trên ứng dụng, đồng thời người dùng có thể theo dõi trạng thái lịch hẹn.

Đối với các yêu cầu thanh toán đủ điều kiện, chủ phương tiện có thể tra cứu khoản phải thanh toán, lựa chọn phương thức được hỗ trợ và thực hiện giao dịch trực tuyến. Lịch sử giao dịch cũng được lưu lại để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra khi cần thiết.

Hiện ứng dụng Đăng kiểm Việt Nam đã thử nghiệm thành công, dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.

Quy trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo hướng số hóa cũng lần đầu tiên được Cục Đăng kiểm Việt Nam giới thiệu tại triển lãm.

Hướng tới hệ sinh thái dịch vụ đăng kiểm số

Trong các giai đoạn tiếp theo, Cục Đăng kiểm Việt Nam định hướng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trên ứng dụng, tăng cường kết nối với các hệ thống dịch vụ công và nền tảng liên quan.

Tại triển lãm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng lần đầu tiên giới thiệu và vận hành quy trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo hướng số hóa, giám sát chặt chẽ bằng camera và trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp phần mềm quản lý tập trung.

Toàn bộ các khâu, từ đăng ký kiểm định đến trả kết quả, đều được thực hiện trên môi trường số với mức độ tự động hóa cao, rút ngắn thời gian, hạn chế tối đa các khâu kiểm soát thủ công, bảo đảm tính minh bạch và ngăn ngừa nguy cơ gian lận.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, về lâu dài, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu số hóa hoạt động kiểm định khí thải xe máy, kiểm định phương tiện đường thủy và đường sắt trên cùng một nền tảng ứng dụng, theo lộ trình phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện triển khai.

Nhấn mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm là quá trình liên tục, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các cơ sở đăng kiểm và người dân, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc đơn giản hóa thủ tục, kết nối dữ liệu an toàn sẽ góp phần xây dựng dịch vụ công minh bạch, thuận tiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.