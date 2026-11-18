Chiều 18-11, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về nghiên cứu, phát triển bản đồ số 2D, 3D trong tác chiến, diễn tập.

Tại buổi làm việc, các cơ quan đã báo cáo về hệ thống tác nghiệp bản đồ số 2D và sa bàn số 3D. Đây là bộ phần mềm phục vụ công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại sở chỉ huy, huấn luyện và diễn tập. Điểm nổi bật của hệ thống là cho phép người sử dụng trực tiếp tác nghiệp trên giao diện bản đồ số 2D, đồng thời tự động đồng bộ dữ liệu sang giao diện sa bàn số 3D, giúp thể hiện trực quan tình hình, hình thái, ý định và quyết tâm tác chiến.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hệ thống hỗ trợ kíp trực xây dựng, trình chiếu báo cáo tình hình hằng ngày phục vụ giao ban; xây dựng phương án xử trí các tình huống, báo cáo người chỉ huy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích tình hình và khả năng tham mưu, đề xuất phương án xử trí.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hệ thống hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hành và kết thúc các nội dung huấn luyện, diễn tập. Đặc biệt, trong giai đoạn thực hành, hệ thống hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thị, điều hành, giám sát diễn tập; trình chiếu quyết tâm, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng và xử trí các tình huống.

Hệ thống từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tự động xây dựng bản đồ từ văn bản thuyết minh quyết tâm tác chiến; tính toán, khảo sát địa hình 3D; xác định vùng hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của vũ khí, trang bị. Việc ứng dụng các công nghệ này góp phần rút ngắn thời gian, giảm công sức trong xây dựng phương án, tổ chức hiệp đồng, xử trí tình huống và in ấn bản đồ; đồng thời cho phép điều chỉnh phương án tác chiến linh hoạt, trực quan hơn. Sa bàn số 3D có khả năng thay thế sa bàn truyền thống.

Hiện nay, hệ thống tác nghiệp bản đồ số 2D và sa bàn số 3D đã được ứng dụng tại một số sở chỉ huy và trong các cuộc diễn tập chỉ huy - tham mưu, diễn tập thực binh, phòng thủ dân sự ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu đề xuất giải pháp phát triển hệ thống tác nghiệp bản đồ số 2D và sa bàn số 3D.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO) chủ động nghiên cứu, phát triển hệ thống; đồng thời nhấn mạnh, bản đồ số và sa bàn số là những công cụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến trong điều kiện tác chiến hiện đại. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng bức tranh chiến trường trên sa bàn số bảo đảm trực quan, chân thực; thông tin được cập nhật kịp thời, phục vụ hiệu quả quá trình chỉ huy, điều hành.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, phát triển các phiên bản mới, bảo đảm phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, đa dạng; thiết kế kiến trúc tổng thể, hình thành hệ sinh thái có khả năng tích hợp, mở rộng và phát triển các tính năng mới. Thường xuyên cập nhật dữ liệu địa hình, nghiên cứu kết nối, khai thác dịch vụ dữ liệu địa hình trực tuyến để bảo đảm thông tin sát với thực tế.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các nội dung mô phỏng; nghiên cứu đồng bộ các thiết bị đi kèm, bảo đảm khả năng vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu sử dụng tại các sở chỉ huy. Tổ chức huấn luyện, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn khai thác, sử dụng thành thạo cho cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hệ thống phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.