Những chiếc taxi không người lái của Waymo đã có thể tự đón, trả khách tại nhiều thành phố Mỹ. Tuy nhiên việc xử lý các tình huống giao thông bất thường trên cao tốc vẫn là bài toán khó đối với công nghệ này.

Theo Reuters, Waymo vừa tạm dừng toàn bộ dịch vụ robotaxi trên cao tốc tại Mỹ sau khi cơ quan chức năng California ban hành lệnh cấm hoạt động do lo ngại về an toàn.

Đáng chú ý, quyết định xuất phát từ những sự cố xe Waymo đi vào khu vực đang thi công, bất chấp các biện pháp hạn chế và khắc phục đã được triển khai trước đó.

Xe tự lái đi vào đường đang thi công

Theo Sở Phương tiện Cơ giới California (DMV), các xe robotaxi của Waymo nhiều lần di chuyển vào khu vực thi công đang hoạt động trên đường cao tốc.

Trong một sự cố, 3 chiếc Waymo đã đi vào đoạn đường bị đóng để phục vụ thi công trên tuyến US 101 tại khu vực gần San Francisco. Một vụ việc khác liên quan đến xe Waymo và lực lượng tuần tra cao tốc California trên tuyến I-280, khi cơ quan chức năng đang kiểm soát giao thông.

Những tình huống này khiến DMV California đánh giá hoạt động taxi tự lái không người giám sát trên cao tốc của Waymo có nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn công cộng.

Những chiếc taxi không người lái từ Waymo bị dừng hoạt động tại California (Mỹ). Ảnh: Waymo.

Lệnh hạn chế chính thức có hiệu lực từ ngày 11/11 và được công bố rộng rãi vào ngày 17/11. Tuy nhiên việc xe Waymo gặp khó khăn tại những khu vực thi công không phải vấn đề mới. Trước đó, doanh nghiệp từng hạn chế hoạt động trên cao tốc trong năm 2026 để cải thiện khả năng nhận diện và xử lý những đoạn đường đang thi công.

Đáng chú ý, hệ thống đã được cập nhật và triển khai các biện pháp khắc phục, nhưng những sự cố tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Theo DMV, Waymo chỉ có thể được phép hoạt động trở lại trên cao tốc California sau khi chứng minh đã xử lý hiệu quả các thiếu sót về an toàn.

Dừng dịch vụ trên toàn nước Mỹ

Dù lệnh cấm chỉ do cơ quan quản lý California ban hành trong phạm vi bang này, Waymo đã chủ động mở rộng biện pháp hạn chế đến các thị trường khác. Theo đó, doanh nghiệp tạm dừng dịch vụ robotaxi không người giám sát trên cao tốc tại toàn bộ những khu vực đang hoạt động ở Mỹ.

Tuy nhiên quyết định không đồng nghĩa Waymo ngừng cung cấp dịch vụ taxi tự lái. Hãng vẫn tiếp tục vận hành robotaxi trên các tuyến đường đô thị thông thường. Đại diện Waymo cho biết việc hạn chế hoạt động trên cao tốc nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp đánh giá và cải thiện hệ thống.

Waymo cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng California để đáp ứng những yêu cầu về an toàn trước khi khôi phục dịch vụ.

Hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi tự lái tại 15 thành phố Mỹ, nhưng chỉ một số thị trường trước đây hỗ trợ các chuyến đi trên cao tốc, bao gồm San Francisco và Los Angeles.

Bên cạnh hoạt động thương mại trên đường đô thị, Waymo vẫn có thể tiếp tục các hoạt động thử nghiệm trên cao tốc với nhân viên an toàn ngồi sau vô-lăng, theo thông tin doanh nghiệp cung cấp cho truyền thông Mỹ.

Quyết định hạn chế Waymo xuất hiện khi thị trường robotaxi Mỹ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn.

Tại Mỹ, Waymo đang phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mới như CyberCab của Tesla hay Zoox. Ảnh: Reuters.

Waymo được xem là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc thương mại hóa dịch vụ taxi tự lái không cần tài xế. Sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm, công ty thuộc Alphabet đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng hoạt động tại Mỹ và các thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên hãng cũng phải đối mặt với áp lực từ những đối thủ mới. Trong đó, Tesla đang tăng cường triển khai dịch vụ Robotaxi và phát triển Cybercab, mẫu xe tự hành 2 chỗ không có vô-lăng hoặc bàn đạp. Zoox, công ty thuộc Amazon, cũng đang tham gia thị trường với những phương tiện được phát triển riêng cho dịch vụ vận tải tự hành.

Dù vậy, sự cố của Waymo cho thấy khả năng tự lái trên những tuyến đường quen thuộc chưa đồng nghĩa hệ thống có thể xử lý ổn định mọi tình huống. Đặc biệt, các khu vực thi công trên cao tốc thường có làn đường bị đóng, biển báo tạm thời và phương án tổ chức giao thông thay đổi liên tục. Đây là những điều kiện có thể gây khó khăn cho khả năng nhận diện và ra quyết định của hệ thống tự lái.

Với Waymo, lệnh hạn chế mới không khiến dịch vụ robotaxi phải ngừng hoàn toàn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục vụ những hành trình cần di chuyển trên cao tốc.