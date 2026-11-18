Chiều 18-11, đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Chánh văn phòng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tại Nhà máy Z131.