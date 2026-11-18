Ngành đường sắt đẩy mạnh chuyển đổi số trong bán vé
Thay vì phải đến nhà ga hoặc truy cập các website, ứng dụng bán vé riêng biệt, giờ đây người dân cũng có thể mua vé tàu hỏa ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Tính năng mới được ngành Đường sắt triển khai từ ngày 9/11, không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình mua vé mà còn mở rộng tiện ích của nền tảng số quốc gia, mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nganh-duong-sat-day-manh-chuyen-doi-so-trong-ban-ve-24626111818253474.htm