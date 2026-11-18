5 năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z131 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật từng bước được nâng cao; nhà máy làm chủ nhiều công nghệ nền, công nghệ lõi trong sản xuất quốc phòng.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong nghiên cứu, chế tạo phương tiện bay không người lái (UAV), Nhà máy từng bước làm chủ các công nghệ chế tạo thân, khung, vỏ; thiết kế hệ thống điều khiển, truyền dẫn và định vị. Đồng thời, nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, diễn tập; chủ trì, phối hợp triển khai gần 100 đề tài khoa học, công nghệ các cấp; nghiên cứu, chế tạo thành công 23 sản phẩm quốc phòng mới, trong đó nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết và đoàn công tác tham quan UAV do Nhà máy Z131 chế tạo.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh tế, Nhà máy Z131 từng bước hoàn thiện mô hình phân xưởng sản xuất thông minh; đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Từ năm 2021 đến nay, Nhà máy sản xuất 90.000 tấn vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ công nghiệp phụ trợ và xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết biểu dương những kết quả Nhà máy Z131 đạt được và yêu cầu Nhà máy tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhân lực, trang thiết bị, công nghệ; tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi phục vụ sản xuất các sản phẩm quốc phòng chiến lược.

Cùng với đó, Nhà máy phải tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất sản phẩm mới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng đội ngũ cán bộ có trình độ cao. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai đề án sắp xếp doanh nghiệp theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.