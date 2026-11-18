May cờ khổ lớn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026
Tại Công ty Cổ phần May X19, những người thợ đang khẩn trương may những lá cờ Tổ quốc và cờ Triển lãm rộng gần 20m2, phục vụ màn bay trực thăng chào mừng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra ngày 10/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.
Những ngày này , bên trong xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần May X19, những người thợ may miệt mài bên các tấm vải đỏ khổ lớn. Từng đường kim, mũi chỉ được thực hiện cẩn trọng để hoàn thiện những lá cờ Tổ quốc và cờ Triển lãm phục vụ màn bay trực thăng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Khác với các sản phẩm thông thường, mỗi lá cờ có kích thước 5,4 m x 3,6 m, tương đương 19,44m2, được thiết kế để treo dưới trực thăng. Với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, các công đoạn từ thiết kế, cắt vải, may ghép đến gia cố những vị trí chịu lực đều phải bảo đảm độ chính xác và chắc chắn.
Theo chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty Cổ phần May X19 cho biết, phần đuôi cờ được cấu tạo từ bốn lớp vải, kết hợp dây dệt gia cố xung quanh. Cứ khoảng 15cm lại bổ sung một đường dây dệt rộng 2,5 cm, cố định bằng bốn đường chỉ song song nhằm tăng khả năng chịu lực khi lá cờ chịu tác động của sức gió.
Để bảo đảm tiến độ, công nhân phải bố trí thời gian may cờ song song với nhiệm vụ sản xuất thường xuyên, có những ngày làm việc đến 20 giờ. Với những người thợ May X19, niềm vui không chỉ là hoàn thành sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật mà còn là sự tự hào khi những lá cờ do chính tay mình may được tung bay trên bầu trời Thủ đô.
Theo kế hoạch, đơn vị thực hiện 40 lá cờ Tổ quốc và 30 cờ Triển lãm. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được bàn giao cho Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân để kết nối với hệ thống thiết bị treo chuyên dụng, phục vụ luyện tập và thực hiện nhiệm vụ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/may-co-kho-lon-phuc-vu-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-post1403999.html