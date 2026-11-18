Những ngày này , bên trong xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần May X19, những người thợ may miệt mài bên các tấm vải đỏ khổ lớn. Từng đường kim, mũi chỉ được thực hiện cẩn trọng để hoàn thiện những lá cờ Tổ quốc và cờ Triển lãm phục vụ màn bay trực thăng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Khác với các sản phẩm thông thường, mỗi lá cờ có kích thước 5,4 m x 3,6 m, tương đương 19,44m2, được thiết kế để treo dưới trực thăng. Với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, các công đoạn từ thiết kế, cắt vải, may ghép đến gia cố những vị trí chịu lực đều phải bảo đảm độ chính xác và chắc chắn.

Theo chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty Cổ phần May X19 cho biết, phần đuôi cờ được cấu tạo từ bốn lớp vải, kết hợp dây dệt gia cố xung quanh. Cứ khoảng 15cm lại bổ sung một đường dây dệt rộng 2,5 cm, cố định bằng bốn đường chỉ song song nhằm tăng khả năng chịu lực khi lá cờ chịu tác động của sức gió.

Để bảo đảm tiến độ, công nhân phải bố trí thời gian may cờ song song với nhiệm vụ sản xuất thường xuyên, có những ngày làm việc đến 20 giờ. Với những người thợ May X19, niềm vui không chỉ là hoàn thành sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật mà còn là sự tự hào khi những lá cờ do chính tay mình may được tung bay trên bầu trời Thủ đô.

Theo kế hoạch, đơn vị thực hiện 40 lá cờ Tổ quốc và 30 cờ Triển lãm. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được bàn giao cho Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân để kết nối với hệ thống thiết bị treo chuyên dụng, phục vụ luyện tập và thực hiện nhiệm vụ.

Bản vẽ kỹ thuật thể hiện kích thước, kết cấu và các vị trí gia cố chịu lực của lá cờ.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty Cổ phần May X19, kiểm tra kích thước thiết kế, bảo đảm độ chính xác khi ghép nối.

Chị Quách Thị Thanh Tâm tỉ mỉ may ghép những tấm vải đỏ, hoàn thiện lá cờ Tổ quốc rộng gần 20 m2

Từng đường chỉ được may chắc chắn, tăng độ bền cho lá cờ khi chịu sức gió.

Chị Quách Thị Thanh Tâm tập trung xử lý các đường ghép vải, bảo đảm độ phẳng và tính thẩm mỹ.

Dây dệt được may gia cố dọc mép cờ, tăng khả năng chịu lực khi treo dưới trực thăng.

Hệ thống máy may công nghiệp và chỉ chuyên dụng phục vụ gia công cờ Tổ quốc khổ lớn.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra bề mặt, đường ghép và các chi tiết trước khi hoàn thiện.

Lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng năm cánh được kiểm tra, hoàn thiện tại xưởng May X19.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra kích thước cờ Triển lãm, bảo đảm các thông số theo thiết kế.

Các công đoạn kiểm tra, hoàn thiện cờ Triển lãm được thực hiện trước khi bàn giao phục vụ nhiệm vụ.