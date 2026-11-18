Trước ngày GTA VI phát hành 19/11, nhiều dự báo cho rằng làn sóng nghỉ làm để chơi game có thể khiến năng suất lao động sụt giảm. Một nhà kinh tế ước tính thiệt hại tại Mỹ có thể lên tới một tỷ USD, song đây mới là ước tính, chưa phải kết quả thống kê thực tế.

Chưa chính thức ra mắt, Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã tạo ra cơn sốt vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Sức hút của tựa game được chờ đợi suốt 13 năm khiến nhiều chuyên gia và doanh nghiệp bắt đầu bàn về kịch bản hàng triệu người lao động đồng loạt xin nghỉ để trải nghiệm trò chơi.

GTA VI sắp ra mắt, lo ngại “cúm nghỉ làm” gây thiệt hại cả tỷ USD. Ảnh: Rockstar Games.

“Cúm GTA” trở lại: từ lời nói đùa của CEO đến dự báo toàn cầu

Tờ The Guardian ví von thế giới đang đứng trước một “đại dịch” mới, dự kiến bùng phát vào ngày 19/11. Khác với dịch bệnh thông thường, nguyên nhân khiến văn phòng và công trường có nguy cơ vắng nhân sự lần này đến từ một trò chơi điện tử.

Nỗi lo này gợi nhớ khái niệm “cúm GTA”, thuật ngữ xuất hiện khi GTA V phát hành năm 2013 để mô tả tình trạng người lao động bị cho là giả vờ ốm để ở nhà chơi game. Theo các báo cáo được dẫn lại, tỷ lệ vắng mặt tại nơi làm việc ở Mỹ từng đạt 6% trong nhóm lao động từ 18 đến 35 tuổi vào thời điểm đó.

Cơn sốt lần này lan rộng sau phát biểu mang tính đùa vui của Strauss Zelnick, Giám đốc điều hành Take-Two Interactive, nhà phát hành GTA VI. Hồi tháng 4, ông dự đoán sẽ có rất nhiều người gọi điện báo ốm vào ngày 19/11.

Mỗi nơi một con số: các dự báo từ Australia đến Anh

Từ nhận xét của ông Zelnick, hàng loạt dự báo về tác động kinh tế xuất hiện tại nhiều quốc gia. Các con số dưới đây đều là ước tính của từng nguồn, chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế.

Mức độ quan tâm lớn đến mức một số cơ quan phải lên tiếng. Cơ quan Thanh tra Công bằng Lao động Australia giải thích quy định về nghỉ không lương và nhấn mạnh việc chơi game không phải lý do được chấp nhận. Cơ quan này cũng lưu ý người sử dụng lao động có thể yêu cầu bằng chứng y tế, kể cả khi chỉ xin nghỉ ốm một ngày.

Bài toán một tỷ USD tại Mỹ

José García Montalvo, nhà kinh tế học và giáo sư tại Đại học Pompeu Fabra ở Barcelona, cho rằng khoảng 1,5 triệu người tại Mỹ có thể nghỉ làm để dành trọn ngày chơi GTA VI. Nếu kịch bản này xảy ra, thiệt hại kinh tế có thể lên tới một tỷ USD.

Theo ông, nhóm người chơi từ 18 đến 30 tuổi có xu hướng dùng ngày nghỉ phép hoặc xin nghỉ ốm nhiều hơn. Năng suất lao động ngắn hạn có thể giảm ít nhất 2%, và lĩnh vực công nghệ có nguy cơ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Tác động cũng không nhất thiết dừng lại ở ngày phát hành. Các buổi phát trực tiếp, video trải nghiệm và thảo luận trên mạng xã hội có thể tiếp tục thu hút hàng triệu người trong nhiều ngày, khiến họ xao nhãng công việc. Một số doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh: Burger Motorsports thông báo tạm ngừng hoạt động vào ngày 19/11 do nhiều nhân viên muốn chơi GTA VI.

13 năm chờ đợi và áp lực đè lên Rockstar Games

Sau hơn một thập kỷ kể từ GTA V, Rockstar Games đưa người chơi trở lại thế giới tội phạm giả tưởng với bối cảnh mới. Trò chơi diễn ra tại Leonida, tiểu bang hư cấu xây dựng dựa trên Florida của Mỹ, với trung tâm là Vice City, địa điểm quen thuộc từ Grand Theft Auto: Vice City phát hành năm 2002.

Rob Nelson, trưởng nhóm phát triển kiêm đồng giám đốc Rockstar North, thừa nhận đội ngũ chịu áp lực rất lớn để đáp ứng kỳ vọng. GTA VI không chỉ cần thành công thương mại ngay khi ra mắt mà còn được kỳ vọng duy trì sức hút trong 10 năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn.

Nhiều thông tin chưa được xác nhận cho rằng tổng chi phí sản xuất có thể lên tới 1-1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Rockstar Games và Take-Two Interactive chưa công bố con số chính thức.

Phát hành ra sao: tải trước từ 12/11 và các gói ưu đãi

Phiên bản vật lý của GTA VI được giao từ ngày 12/11, cho phép người mua tải trước dữ liệu. Theo thông tin được công bố, hộp game vật lý chỉ chứa mã tải thay vì đĩa như cách phát hành truyền thống.

Người đặt trước hoặc mua trò chơi trước ngày 20/11 được tặng gói Vintage Vice City, gồm xe ’55 Vapid Stanier, garage tại Ocean Beach, trang phục, kiểu tóc và các mẫu thiết kế vũ khí phong cách thập niên 1980. Khách đặt trước bản kỹ thuật số còn có một tháng sử dụng dịch vụ GTA Plus. Phiên bản Ultimate Edition giá 100 USD bổ sung nhiều nội dung mở khóa theo cốt truyện, từ phương tiện, vũ khí, trang phục, hình xăm đến quyền vào một số cửa hàng riêng trong game.

Có thể thấy, GTA VI đang đứng trước cơ hội tạo dấu mốc mới cho ngành trò chơi điện tử. Tuy nhiên, liệu ngày phát hành có thực sự khiến hàng triệu người đồng loạt nghỉ làm và gây thiệt hại hàng tỷ USD hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải, và mức độ ảnh hưởng chỉ có thể đánh giá đầy đủ sau khi trò chơi chính thức ra mắt.