Tết Cơm mới là nghi thức tạ ơn thần Nông, trời đất đã ban cho cư dân nông nghiệp mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, bội thu... Đó cũng là dịp để người nông dân bày tỏ niềm vui được mùa, kết thúc một mùa vụ sau những tháng ngày vất vả cấy trồng, chăm bón.

Tết Cơm mới xưa

Theo quan niệm của người xưa, thần làng (Thành hoàng, Thổ công…) là vị thần bảo trợ, phù hộ cho dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, “dân khang vật thịnh”, nên ngay sau khi kết thúc vụ mùa, động thái đầu tiên của dân làng là làm lễ tạ ơn thần thánh, cầu mong vụ sau được mùa, no ấm. Theo tư liệu về tục lệ cổ của Lạng Sơn trước năm 1924 ghi lại, ngày Tết Cơm mới trước đây được ấn định vào đúng ngày mùng 10 tháng Mười âm lịch (dân gian gọi là ngày Trùng thập). Việc tổ chức lễ tế thần cơ bản giống như các lễ tiết khác trong năm: Tết Nguyên đán, Tết Thanh Minh, Tết Đoan ngọ…

Bánh dày làm từ nếp mới – lễ vật dùng để dâng cúng trong Tết cơm mới của người Tày, Nùng xứ Lạng

Thông thường cứ đến đầu tháng 10, Lềnh trưởng tại các thôn, xã đến từng hộ gia đình thu tiền và gạo để sắm đồ lễ cúng chung ở miếu Thổ công hoặc đình, đền, miếu thờ thần của bản xã. Định lượng mỗi nơi một khác tuỳ vào điều kiện và sự thống nhất của từng địa phương, có nơi thu gạo nếp, nơi lại thu gạo tẻ. Theo tục lệ xã Hoàng Đồng, tổng Hoàng Đồng, châu Cao Lộc (chép năm 1919) “Hằng năm đến ngày mùng 1 tháng 10, các vị Kỳ mục, Lý dịch hội họp thu trong xã mỗi nhà một hào bạc cùng với ba cân gạo trắng giao cho viên Thủ từ”. Nhưng ở xã Mỹ Liệt, (tổng Mỹ Liệt, châu Điềm He) lễ vật lại được quy ước sắm sửa từ nguồn hoa lợi của ruộng hương hoả. Lễ vật dùng để tế thần thường gồm các loại sau: lợn (cả con hoặc tảng to), gà, xôi đồ từ gạo nếp mới, rượu trắng, trầu cau, chuối tiêu, bánh khảo, bánh đường, pháo giấy, vàng hương, đèn, nến, đồ mã… Việc thờ cúng thần linh diễn ra hết sức trang trọng với sự tham gia của các thành phần đại diện cho làng xã. Tục lệ xã Lục Thôn, tổng Đồng Bộc, châu Lộc Bình (năm 1919) chép về nghi thức cúng như sau: “Ông Mo vào miếu khấn, khấn xong đến lượt các bậc Tiên chỉ, Thứ chỉ, Kỳ mục, Lý dịch và những người dự vào hạng miễn trừ và dân đinh trong xã cùng vào miếu bái lễ. Khi mọi người đang bái lễ, vị Lềnh phe đem pháo giấy ra đốt”. Lễ vật cúng xong thường được biếu cho Thủ từ, ông Mo một phần nhỏ, số còn lại mọi người cùng nhau ăn uống. Tục lệ xã Mỹ Liệt, tổng Mỹ Liệt, châu Điềm He (chép năm 1919) cho thấy lễ cúng thần ngày 10/10 còn giống như một ngày hội của làng bản: “Vào ngày ấy, nam nữ đều áo quần đẹp đẽ tới trước sân miếu múa ca theo nhạc, vui vẻ hết ngày mới giải tán”. Trong ngày này, mỗi nhà cũng biện một mâm lễ mang đến dâng cúng tại miếu, thường là xôi, gà, vàng, hương… Cúng xong nhà nào mang về nhà nấy thụ lộc.

Tết Cơm mới nay

Ngày nay, theo sự thay đổi của nhịp sống mới, việc cúng tế trong Tết Cơm mới đã giản lược hơn rất nhiều so với trước. Nghi thức cúng chủ yếu diễn ra ở các gia đình, nhưng một số nhà vẫn mang mâm lễ (xôi, gà, hương, hoa) ra cúng ở miếu Thổ công. Sau khi hoàn thành thu hoạch, thóc đã phơi khô, quạt sạch, cất lên sàn gác, mỗi gia đình sẽ chọn một ngày thích hợp trong tháng Mười để tổ chức Tết Cơm mới. Phổ biến nhất vẫn là ngày mồng 10 tháng Mười theo phong tục cũ, nhưng cũng có thể là một ngày trước hoặc sau mốc thời gian đó. Vào ngày đó, các gia đình tấp nập thịt gà, lấy gạo nếp xay xát từ lúa vừa thu hoạch để đồ xôi, làm bánh giầy dâng cúng tổ tiên và biếu họ hàng. Cơm cúng được nấu từ những hạt gạo thơm ngon đầu tiên của vụ mùa, thêm những món ăn được chế biến từ rau củ do nhà trồng được. Nghi thức cúng tổ tiên tuy giản dị nhưng rất đỗi trang nghiêm, thành kính. Theo phong tục của người Tày, Nùng, trước khi cúng cơm tuyệt đối không một ai được nếm các món ăn đó. Chỉ sau khi hoàn thành lễ cúng con cháu mới được thưởng thức. Lễ vật hạ xuống cũng là lúc họ hàng, khách mời quây quần cùng nhau thụ lộc vui vẻ. Mọi người vừa thưởng thức thành quả lao động của gia đình, vừa chúc mừng gia chủ được mùa, cầu chúc cho vụ sau mùa màng thêm tươi tốt, bội thu… Sau Tết Cơm mới, các gia đình mới dùng đến số thóc vừa thu hoạch đó.

Tết Cơm mới là một trong những nét văn hoá truyền thống tiêu biểu của người Tày, Nùng xứ Lạng, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn tổ tiên và các đấng linh thiêng phù trợ, ý thức trân trọng thành quả lao động của con người...

Tết Cơm mới là một trong những nét văn hoá truyền thống tiêu biểu của người Tày, Nùng xứ Lạng, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn tổ tiên và các đấng linh thiêng phù trợ, ý thức trân trọng thành quả lao động của con người... Không chỉ là phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, Tết Cơm mới còn là “sợi dây” gắn kết gia đình, dòng họ, hàng xóm thêm bền chặt, ấm áp nghĩa tình. Những ngày tháng 10 se lạnh, làng quê xứ Lạng thơm mùi cơm mới, tràn đầy niềm vui được mùa, náo nức đoàn viên. Tiếng nhịp chày giã bánh xen tiếng bước chân rộn ràng của người xa quê trở về bỗng trở thành ký ức thân thương, lắng đọng trong mỗi người khi nhớ về ngày Tết cơm mới của Xứ Lạng.