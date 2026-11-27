Các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực xứ Trà được đoàn Thái Nguyên giới thiệu tại Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I, năm 2026.

Festival diễn ra từ ngày 25 đến 29-11, do Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức, với sự tham gia của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, hợp tác xã, nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu đến từ 19 tỉnh, thành phố, nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của từng vùng miền.

Tham gia cuộc thi, Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc được Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ đại diện giới thiệu các món ăn, đặc sản địa phương như: Gà H’Mông hầm sâm, bánh chưng Bờ Đậu, gỏi cuốn Thùa Lâm Phổ Yên; cơm lam Định Hóa, nhường măng ATK Định Hóa, miến tỏi đen Việt Cường.

Đội thi của tỉnh Thái Nguyên giành giải Nhất tại Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I, năm 2026.

Với sự kết hợp hài hòa giữa nguồn nguyên liệu bản địa, phương pháp chế biến và cách trình bày, đội thi của tỉnh Thái Nguyên đã được Ban Tổ chức trao giải Nhất.

Kết quả này không chỉ góp phần khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực Thái Nguyên mà còn là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã giao lưu, học hỏi, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương.

Thông qua Festival, những giá trị văn hóa ẩm thực của quê hương xứ Trà tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng.