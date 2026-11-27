Theo quyết định, điểm du lịch có tổng diện tích 153,2ha, tọa lạc tại thôn Kỳ Sơn, xã Kỳ Thượng. Tổ chức chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp điểm du lịch là UBND xã Kỳ Thượng. Xã có nhiệm vụ tổ chức công bố điểm du lịch theo quy định; xây dựng phương án quản lý, khai thác, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa truyền thống.

Cảnh đẹp tại Khe Phương, Kỳ Thượng

Địa phương có trách nhiệm duy trì kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn cho du khách và vận động cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch.

Mô hình du lịch tại Khe Phương mang đến cho du khách trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và dã ngoại. Du khách có thể thong dong đạp xe trên cung đường xuyên thung lũng, ngắm nhìn ruộng bậc thang xanh mướt xen giữa núi rừng hùng vĩ.

Những nếp nhà cổ tại Kỳ Thượng. Ảnh: QN

Theo sự chỉ dẫn của người bản địa, khách tham quan sẽ được khám phá rừng trúc, chiêm ngưỡng cây “thần mộc” và tự tay hái măng rừng; cắm trại ven suối, chèo thuyền thúng, chèo sup hoặc bè tre trên hồ (được người dân địa phương đặt tên là Hạnh Phúc).

Bên cạnh cảnh quan, du khách còn được đắm mình vào chiều sâu văn hóa của cộng đồng người Dao Thanh Phán, những người chủ thực sự đang vận hành và phát triển mô hình du lịch tại Khe Phương.

Du khách thưởng thức món ăn tại Khe Phương. Ảnh: QN

Du khách được ghé thăm những nếp nhà cổ, thưởng thức những chén trà thơm hái từ cây chè cổ thụ và tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người dân, nghệ thuật thêu thủ công tinh xảo, xem múa chuông duyên dáng, chơi ném còn hay nhảy sạp. Đặc biệt, vào các dịp lễ truyền thống như Cấp sắc hay Tết dài, du khách còn được cùng dùng bữa ấm cúng với gia đình bản địa

Như vậy, sau 6 năm phát triển, với sự tham gia của người dân và doanh nghiệp, điểm du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng, sinh thái Khe Phương đã chính thức được công nhận. Được biết, Khe Phương đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu, có sức cạnh tranh cao, đạt tiêu chuẩn ASEAN trong thời gian tới.