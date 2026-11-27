Tiết mục múa hát “Hành khúc Biên phòng” do Đồn Biên phòng Cửa Lân dàn dựng, biểu diễn tại liên hoan. Ảnh: Khánh Toàn

Liên hoan văn nghệ quần chúng giữa các địa phương khu vực biên giới biển với các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức vào ngày 19/11, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là dịp để bộ đội, nhân dân giao lưu, thể hiện tình yêu quê hương, biển, đảo. Trong không gian văn nghệ chung, những tình cảm vốn được vun đắp qua công việc, cuộc sống tiếp tục được nối dài bằng sự đồng cảm, sẻ chia.

Tham gia liên hoan có 10 đội, gồm 8 đội đến từ các xã khu vực biên giới biển và 2 đội thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên, với 18 tiết mục. Các chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Hưng Yên; thể hiện hình ảnh người chiến sĩ bảo vệ biên cương và trách nhiệm của nhân dân đối với biển, đảo quê hương.

Trong mạch cảm xúc ấy, tiết mục múa hát “Hành khúc Biên phòng” của Đồn Biên phòng Cửa Lân đem đến hình ảnh nhiều thế hệ cùng hiện diện trên sân khấu. Trên nền lá cờ Tổ quốc, sắc áo xanh của bộ đội hòa trong đội hình biểu diễn của người dân, trẻ nhỏ. Sự kết hợp ấy gợi lên tình cảm gắn bó và ý thức tiếp nối truyền thống, để câu chuyện về những chiến sĩ mang quân hàm xanh trở thành niềm tự hào chung.

Từ âm hưởng của những bài ca, liên hoan dẫn người xem đến câu chuyện mưu sinh trong tiểu phẩm “Điểm tựa vùng biên”, do Trung tá Phan Văn Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý viết kịch bản; Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Hải đội Biên phòng 2 cùng các đơn vị kết nghĩa, người dân dàn dựng, biểu diễn.

Tiểu phẩm mở đầu bằng tình huống ngư dân Thăng định tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Nợ nần, chi phí chuyến biển và chuyện học hành của con khiến anh muốn tìm lối thoát bằng một quyết định liều lĩnh, mặc dù người vợ can ngăn, bà con phân tích. Mâu thuẫn đặt ra câu hỏi về cái giá của lợi ích trước mắt.

Khi cán bộ Biên phòng xuất hiện, câu chuyện được mở nút bằng cả lý lẽ và tình cảm. Những lời giải thích về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gắn với an toàn con tàu, nguồn lợi biển và sinh kế gia đình. Qua đối thoại, cán bộ Biên phòng thể hiện sự nghiêm túc trước hành vi vi phạm, đồng thời chia sẻ khó khăn của người đi biển.

Điểm chuyển trong tâm lý nhân vật đến từ cảnh hồi tưởng về chuyến tàu gặp nạn. Trong tiểu phẩm, nhờ tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định vị trí, cứu 11 ngư dân giữa sóng gió. Anh Thăng nhận ra chiếc máy mình định tháo bỏ từng góp phần đưa lực lượng cứu nạn tìm đến. Từ ký ức ấy, lời hứa chấp hành pháp luật gắn với mong muốn bình an trở về bên vợ và con.

Cách xây dựng tình huống đưa yêu cầu pháp luật vào mối quan hệ gia đình, cộng đồng. Người vợ hiểu quy định, kiên trì khuyên chồng; cán bộ Biên phòng vừa vận động, vừa nhắc đến việc hỗ trợ học sinh, giúp đỡ gia đình khó khăn. Những nội dung về Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, mô hình “Hũ gạo tình thương” làm rõ thêm nghĩa tình bộ đội với nhân dân, để sự thuyết phục bắt nguồn từ trách nhiệm và lòng tin.

Thượng tá Nguyễn Duy Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Muốn tuyên truyền hiệu quả, trước hết phải hiểu điều bà con đang lo, đang cần. Đưa những câu chuyện gần gũi vào các tiết mục giúp người dân dễ tiếp nhận, suy ngẫm và liên hệ với gia đình mình. Quá trình bộ đội cùng nhân dân xây dựng, tập luyện, biểu diễn cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, tạo thuận lợi cho công tác vận động quần chúng và bảo vệ biên giới”.

Một cảnh trong tiểu phẩm “Điểm tựa vùng biên” do Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Hải đội Biên phòng 2 dàn dựng, biểu diễn. Tiểu phẩm đoạt giải Nhất tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Khánh Toàn

Từ câu chuyện cụ thể ấy có thể thấy, sức thuyết phục của văn nghệ quần chúng gắn với sự am hiểu đời sống. Người viết kịch bản là cán bộ ở đơn vị, người biểu diễn có bộ đội và nhân dân, còn vấn đề đặt ra liên quan đến chính địa bàn đóng quân. Sự gần gũi giữa nội dung, người thể hiện và người tiếp nhận tạo điều kiện để thông điệp đi vào nhận thức bằng trải nghiệm, cảm xúc.

Để phát huy sự tham gia của cộng đồng, thể lệ liên hoan khuyến khích khai thác dân ca, dân vũ, chất liệu truyền thống và huy động nhiều lứa tuổi. Đây cũng là dịp để các địa phương phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm duy trì phong trào. Khi người dân trực tiếp sáng tạo, biểu diễn, những giá trị văn hóa có thêm điều kiện được gìn giữ và trao truyền trong đời sống.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Từ liên hoan, cần tiếp tục bồi dưỡng hạt nhân, duy trì các đội văn nghệ và lựa chọn tiết mục phù hợp phục vụ cộng đồng. Sự phối hợp giữa ngành văn hóa và Bộ đội Biên phòng giúp các hoạt động văn hóa bám sát đặc điểm địa bàn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng và bảo vệ quê hương”.

Kết thúc liên hoan, đội văn nghệ xã Thái Thụy đoạt giải Nhất toàn đoàn; tiểu phẩm “Điểm tựa vùng biên” đoạt giải Nhất tiết mục. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 4 giải Nhì, 5 giải Ba toàn đoàn; 9 giải Nhì, 8 giải Ba tiết mục. Kết quả ấy ghi nhận công sức của các đội, đồng thời khuyến khích cách lựa chọn đề tài sát đời sống, kết hợp nội dung tuyên truyền với hình thức thể hiện phù hợp.

Liên hoan góp phần cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030. Giá trị cần tiếp nối là đưa những tiết mục phù hợp trở lại phục vụ nhân dân, gắn sinh hoạt văn nghệ với xây dựng đời sống văn hóa và tuyên truyền ở cơ sở. Sự phối hợp cần được tiếp nối từ lựa chọn nội dung, hỗ trợ chuyên môn đến phát huy lực lượng văn nghệ ở thôn, đơn vị. Nhờ đó, phong trào có điều kiện duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân tại địa bàn, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới biển Hưng Yên.