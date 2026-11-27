Tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô kết nối với Bắc Ninh đón hơn 100.000 lượt khách sau một năm khai thác. Ảnh: Danh Lam

Sản phẩm không chỉ tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần quảng bá di sản văn hóa Kinh Bắc, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt ngày 19/8/2025. Sau chuyến vận hành thử nghiệm ngày 31/8/2025, từ ngày 6/9/2025, tuyến Hà Nội - Bắc Ninh chính thức khai thác thương mại, đưa du khách đến ga Từ Sơn và tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để triển khai sản phẩm, ngành chức năng đã phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp lữ hành khảo sát, xây dựng phương án đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ khách. Hạ tầng ga Từ Sơn được chỉnh trang; công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và vận chuyển khách từ nhà ga đến điểm tham quan được quan tâm thực hiện.

*Kết nối di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Điểm nhấn của hành trình Thăng Long - Kinh Bắc là kết nối vận tải đường sắt với các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của Bắc Ninh. Tại Đền Đô, du khách được tìm hiểu lịch sử triều Lý, tham quan di tích và trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống như dân ca Quan họ Bắc Ninh, tranh dân gian Đông Hồ, trình diễn nghề làm bánh phu thê, viết thư pháp và giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương.

Hiệu quả kinh tế bước đầu được thể hiện qua doanh thu từ hoạt động vận tải và dịch vụ tại điểm đến. Trong thời gian từ ngày 6/9/2025 đến 9/9/2026, doanh thu bán vé của doanh nghiệp khai thác đạt trên 61 tỷ đồng.

Tại Đền Đô, doanh thu bán sản phẩm văn hóa, quà lưu niệm và đặc sản địa phương ước đạt 20-22 tỷ đồng, với mức chi tiêu bình quân khoảng 200.000-250.000 đồng mỗi khách. Doanh nghiệp khai thác tour hỗ trợ địa phương khoảng 700 triệu đồng cho công tác quản lý, hướng dẫn, dịch vụ văn hóa, du lịch và vệ sinh môi trường; đồng thời chi trả khoảng 3 tỷ đồng cho đơn vị lữ hành, vận chuyển khách từ ga Từ Sơn đến Đền Đô và ngược lại.

Việc đưa đặc sản địa phương lên đoàn tàu cũng được triển khai thí điểm với 5.000 chiếc bánh phu thê loại nhỏ, giá dự kiến 15.000 đồng mỗi chiếc, góp phần quảng bá ẩm thực truyền thống Kinh Bắc đến du khách.

Không chỉ tạo nguồn thu trực tiếp, sản phẩm còn thúc đẩy các địa phương và doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng điểm đến. Phường Đồng Nguyên tích cực đầu tư xây dựng điểm tham quan tại cụm di tích đình, đền, chùa Đồng Kỵ và làng nghề gỗ Đồng Kỵ. Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng cũng hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch cấp tỉnh, sẵn sàng kết nối đón khách.

Du khách trải nghiệm đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô, kết nối Hà Nội với Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Đáng chú ý, ngày 30/8/2026, đoàn tàu đã chạy thử nghiệm hành trình mở rộng Hà Nội - Từ Sơn - Đền Đô - đình, chùa Đồng Kỵ - Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng - Hà Nội, phục vụ đoàn thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Đây là bước thử nghiệm quan trọng nhằm mở rộng không gian trải nghiệm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt.

Hoạt động này cũng tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, doanh nghiệp lữ hành. Qua đó, hình ảnh văn hóa, di sản và con người Kinh Bắc được quảng bá rộng rãi hơn; người dân địa phương có thêm cơ hội tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản phẩm truyền thống và tạo việc làm từ hoạt động du lịch.

*Mở rộng hành trình, nâng cao chất lượng trải nghiệm

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ ra một số hạn chế. Thời gian dành cho du khách tham quan tại Bắc Ninh còn ngắn, tổng thời gian di chuyển từ ga Từ Sơn đến Đền Đô và ngược lại chỉ khoảng 120 phút, chưa đủ để du khách tìm hiểu sâu về giá trị văn hóa, lịch sử và trải nghiệm các dịch vụ tại địa phương.

Dịch vụ bán hàng, giới thiệu sản phẩm văn hóa tại khu vực Đền Đô chưa phong phú; không gian trưng bày sản phẩm OCOP còn hạn chế. Công tác quảng bá điểm đến, ẩm thực và đặc sản Bắc Ninh trên các toa tàu chưa tương xứng với tiềm năng. Một số điểm di tích, làng nghề lân cận cũng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và khả năng đón khách đoàn.

Để khắc phục, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và doanh nghiệp khai thác duy trì hoạt động của đoàn tàu, lấy Đền Đô làm điểm kết nối chính trong hành trình Thăng Long - Kinh Bắc, đồng thời mở rộng các điểm tham quan trên địa bàn.

Theo định hướng, doanh nghiệp khai thác cần nghiên cứu điều chỉnh lịch trình, tăng thời gian trải nghiệm tại Bắc Ninh, xây dựng tour tham quan một ngày có ăn trưa hoặc tour hai ngày một đêm. Tuyến mở rộng Hà Nội - Từ Sơn - Đền Đô - đình, chùa Đồng Kỵ - Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng - Hà Nội được đề xuất đưa vào khai thác chính thức từ ngày 1/1/2027.

Cùng với đó, các điểm đến như đình Đình Bảng, làng Diềm, Nhà hát Dân ca Quan họ, Đền Bà Chúa Kho, chùa Vĩnh Nghiêm và di tích Xương Giang được nghiên cứu kết nối vào hành trình. Thành phố cũng được đề xuất quan tâm đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường quảng bá du lịch.

Sau một năm vận hành, đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô đã cho thấy hiệu quả bước đầu của việc liên kết giữa ngành đường sắt, doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương. Việc tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, mở rộng hành trình và kết nối các điểm di sản được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa và thúc đẩy kinh tế du lịch Bắc Ninh.