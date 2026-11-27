Trong suốt 50 năm qua, gia đình ông Huỳnh Văn Tư (70 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long) lưu giữ nghề làm bánh dừa Giồng Luông truyền thống tồn tại hơn trăm năm của gia đình. Không chỉ giữ gìn làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực tại địa phương, gia đình ông Tư còn phát triển thành sản phẩm OCOP 3 sao và đăng ký nhãn hiệu bánh dừa Giồng Luông, đưa sản phẩm ra khỏi lũy tre làng, vang danh chiếc bánh đặc sản của xứ dừa.

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Tư (70 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long) lưu giữ nghề làm bánh dừa Giồng Luông truyền thống tồn tại hơn trăm năm của gia đình. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Các thế hệ gia đình Huỳnh Văn Tư lưu giữ nghề làm bánh dừa Giồng Luông truyền thống tồn tại hơn trăm năm. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Bà Đoàn Thị Bé thắt ống lá dừa để làm bánh Dừa Giồng Luông. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ông Huỳnh Văn Tư (70 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long) lưu giữ nghề làm bánh dừa Giồng Luông truyền thống tồn tại hơn trăm năm. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Các thế hệ gia đình Huỳnh Văn Tư lưu giữ nghề làm bánh dừa Giồng Luông truyền thống tồn tại hơn trăm năm của gia đình. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Bánh dừa được làm nguyên liệu chủ yếu từ nếp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN