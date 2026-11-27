Người giữ nghề bánh dừa trăm tuổi ở đất Vĩnh Long
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề làm bánh dừa, gia đình ông Huỳnh Văn Tư ở xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long vẫn bền bỉ gìn giữ công thức và hương vị truyền thống đặc sản Giồng Luông có tuổi đời hơn trăm năm.
Trong suốt 50 năm qua, gia đình ông Huỳnh Văn Tư (70 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long) lưu giữ nghề làm bánh dừa Giồng Luông truyền thống tồn tại hơn trăm năm của gia đình. Không chỉ giữ gìn làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực tại địa phương, gia đình ông Tư còn phát triển thành sản phẩm OCOP 3 sao và đăng ký nhãn hiệu bánh dừa Giồng Luông, đưa sản phẩm ra khỏi lũy tre làng, vang danh chiếc bánh đặc sản của xứ dừa.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-giu-nghe-banh-dua-tram-tuoi-o-dat-vinh-long/445816.html