Sôi nổi khí thế luyện tập trước thềm Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026
Càng gần đến ngày khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, không khí huấn luyện, tập luyện của các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) càng trở nên khẩn trương, sôi nổi.
Với sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được dàn dựng công phu, quy mô lớn.
Chương trình nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật biểu diễn với những màn trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và kỹ thuật chiến đấu, võ thuật mạnh mẽ của Bộ đội Đặc công. Các tiết mục thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và khả năng làm chủ công nghệ của Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại những hình ảnh cán bộ, học viên, chiến sĩ các đơn vị đang ngày đêm luyện tập, hợp luyện tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026/soi-noi-khi-the-luyen-tap-truoc-them-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-1066310