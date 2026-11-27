Với sự tham gia của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được dàn dựng công phu, quy mô lớn.

Chương trình nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật biểu diễn với những màn trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và kỹ thuật chiến đấu, võ thuật mạnh mẽ của Bộ đội Đặc công. Các tiết mục thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và khả năng làm chủ công nghệ của Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại những hình ảnh cán bộ, học viên, chiến sĩ các đơn vị đang ngày đêm luyện tập, hợp luyện tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Không khí luyện tập khẩn trương, sôi nổi tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có chủ đề “Bay lên Việt Nam”.

Cán bộ, chiến sĩ quyết tâm mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến với công chúng và bạn bè quốc tế.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc, đến từ các đơn vị: Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Đoàn Nghi lễ Quân đội…

Những động tác tay, chân, đội hình di chuyển, sự phối hợp giữa các khối biểu diễn được thực hiện nhiều lần để bảo đảm chính xác, đồng đều.

Màn hợp luyện của trực thăng bay treo cờ được kết hợp với biểu diễn nghệ thuật.

Màn trình diễn của Bộ đội Đặc công hứa hẹn tạo nên điểm nhấn tại chương trình nghệ thuật.

Ở mỗi vị trí, cán bộ, chiến sĩ đều tập trung cao độ, bám sát kịch bản và yêu cầu của chương trình.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Công tác chuẩn bị triển lãm tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.