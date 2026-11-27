Người dân háo hức tham gia Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Quảng Trị
Sáng 27/11, đông đảo người dân đã tham gia trải nghiệm tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.
Ngày 27/11, tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Chương trình Lễ chào cờ và nghi thức cất cánh Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, thu hút hàng trăm người tham gia.
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chào cờ với lá đại kỳ Tổ quốc có diện tích 2.025 m², được khinh khí cầu kéo lên độ cao 50 m tại khu vực Thành cổ Quảng Trị.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cất cánh Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị hướng đến đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết hợp trải nghiệm hiện đại với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Trị đến với du khách trong nước và quốc tế.
Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị hướng đến đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết hợp trải nghiệm hiện đại với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Trị đến với du khách trong nước và quốc tế.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-dan-hao-huc-tham-gia-le-hoi-khinh-khi-cau-quoc-te-tai-quang-tri-482857.html