Ngày 27/11, tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Chương trình Lễ chào cờ và nghi thức cất cánh Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, thu hút hàng trăm người tham gia.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chào cờ với lá đại kỳ Tổ quốc có diện tích 2.025 m², được khinh khí cầu kéo lên độ cao 50 m tại khu vực Thành cổ Quảng Trị.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 diễn ra từ ngày 27 - 29/11 tại Thành cổ Quảng Trị, Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Với quy mô 34 khinh khí cầu, chương trình gồm các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu với phi công. Trong sáng 27/11, có hàng trăm đoàn viên thanh niên và các cựu chiến binh, người dân và du khách tham dự lễ khai mạc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cất cánh Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị hướng đến đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết hợp trải nghiệm hiện đại với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Trị đến với du khách trong nước và quốc tế.

Người dân trải nghiệm khinh khí cầu, cùng ngắm nhìn quê hương thanh bình từ trên cao. Việc tổ chức lễ hội tại Thành cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải có ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối các hoạt động du lịch với những địa danh lịch sử tiêu biểu của tỉnh. Đây là những địa điểm gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó Thành cổ Quảng Trị ghi dấu cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972, còn Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là biểu tượng của khát vọng thống nhất non sông.

Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị hướng đến đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết hợp trải nghiệm hiện đại với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Trị đến với du khách trong nước và quốc tế.

Người dân trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn quê hương thanh bình.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 là hoạt động góp phần làm phong phú thêm chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới, tăng cường kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Được biết, lễ hội còn tổ chức các hoạt động trình diễn ánh sáng khinh khí cầu, hoa đăng tri ân trên sông Thạch Hãn và thả khoảng 260 chim bồ câu, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và đoàn kết.