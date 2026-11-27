Với hầu hết chúng ta, bữa trưa ở trường quen thuộc đến mức ít ai để ý. Nhưng với nhiều em nhỏ ở vùng núi và vùng khó khăn, đó rất có thể là bữa ăn đầy đủ và cân đối nhất trong ngày.

Chị Thỉ, Quảng Trị, thật thà chia sẻ về thói quen chăm sóc dinh dưỡng cho con trước đây của mình.

Hãy nhìn vào thực tế ở bản làng xa xôi. Chị Thỉ, người Vân Kiều ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, kể: “Trước giờ, việc nuôi con chỉ dựa theo kinh nghiệm từ xưa: có cơm ăn cơm, có xôi ăn xôi, trong vườn có tre thì lấy măng luộc ăn thêm.” Cha mẹ nào cũng thương con và dành cho con những gì mình có. Nhưng khi điều kiện còn thiếu thốn và kiến thức về dinh dưỡng còn hạn chế, bữa cơm hằng ngày khó có thể bảo đảm đủ dinh dưỡng cho trẻ phát triển toàn diện. Trong hoàn cảnh đó, một bữa ăn học đường được tổ chức bài bản, dinh dưỡng tại trường học chính là điểm tựa quan trọng giúp các em có đủ năng lượng và dinh dưỡng mỗi ngày.

Một khoản đầu tư, không chỉ là một suất ăn

Bữa ăn dinh dưỡng không đơn thuần giúp trẻ ấm bụng, mà còn tạo nền tảng trực tiếp để các em tăng cường khả năng tập trung, tiếp thu bài học và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Như PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng nhấn mạnh: “Đầu tư cho dinh dưỡng là một trong những khoản đầu tư thông minh, hiệu quả và mang tính bền vững nhất của nhân loại".

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ theo hướng đi này thông qua việc từng bước hoàn thiện chính sách và mở rộng quy mô chăm sóc sức khỏe học đường. Ngày 01 tháng 6 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Quyết định số 973/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026–2035. Văn bản này đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là ban hành các quy định về giáo dục dinh dưỡng học đường, tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời nhân rộng mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với hoạt động vận động thể lực.

Chính phủ dẫn dắt và sức mạnh phối hợp nhiều bên.

Để chương trình đạt hiệu quả bền vững, vai trò dẫn dắt của Chính phủ và sự đầu tư ngân sách nhà nước giữ vị trí quyết định. Như bà Mai, đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã nhận định, “công tác dinh dưỡng học đường cần được xem là trách nhiệm ưu tiên hàng đầu của cả ngành y tế và ngành giáo dục”.

Tuy nhiên, để chính sách lớn của quốc gia đi vào cuộc sống, chạm tới từng ngôi trường và bản làng vùng sâu, vùng xa, sự phối hợp liên ngành và sự chung tay của toàn xã hội là điều không thể thiếu. Quyết định số 973/QĐ-TTg đã xác định rõ định hướng tăng cường huy động sự tham gia, phối hợp triển khai của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp.

Là những đơn vị gắn bó trực tiếp với cộng đồng cơ sở, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ có lợi thế lớn trong việc mang các bằng chứng thực tiễn đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy các giải pháp sáng tạo tại địa phương. Do đó, việc ghi nhận và phát huy các tổ chức xã hội như những đối tác đồng hành chiến lược lâu dài sẽ giúp tối ưu hóa các nguồn lực xã hội hóa, gia tăng tính bền vững cho Chương trình Sức khỏe học đường.

Một cách làm từ Việt Nam

Sự phối hợp ấy đã có những kết quả cụ thể. World Vision cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Bộ Y tế thí điểm mô hình bữa ăn học đường tích hợp tại các cộng đồng miền núi, kết hợp xây dựng thực đơn bữa ăn học đường dựa vào nguồn thực phẩm địa phương, bổ sung vi chất, rửa tay, giáo dục dinh dưỡng.

Bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động dinh dưỡng học đường, World Vision còn chú trọng đồng hành cùng gia đình và cộng đồng thông qua mô hình Câu lạc bộ Người chăm sóc trẻ do cộng đồng làm chủ. Đây là không gian ngay tại thôn bản, nơi các bà mẹ mang thai, cha mẹ và người chăm sóc trẻ nhỏ gặp nhau định kỳ, để chia sẻ kinh nghiệm, học cách nuôi dưỡng, chăm sóc, giữ vệ sinh, làm vườn dinh dưỡng, và chăn nuôi nhỏ.

Hình ảnh Câu lạc bộ Người chăm sóc trẻ của World Vision tại các địa phương

Từ những can thiệp thiết thực tại cơ sở. World Vision đã phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia tham gia chuẩn hóa các tài liệu kỹ thuật như Tháp dinh dưỡng cho các lứa tuổi và 10 khuyến nghị dinh dưỡng quốc gia hợp lý, đồng thời tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh. Thông qua Sáng kiến “ENOUGH - Dinh dưỡng Đủ đầy”, các mô hình hiệu quả đã lan tỏa tới nhiều tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khoẻ cho 8 triệu trẻ em trên khắp Việt Nam.

Ba ưu tiên để mỗi bữa ăn học đường thực sự đủ đầy

Từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam, bà Teresa Ferrari, Giám đốc Khu vực Đông Á của World Vision, đề xuất ba ưu tiên chiến lược:

Thứ nhất, thể chế hóa sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan. Chính phủ, tổ chức xã hội, nhà trường, phụ huynh, nông dân và trẻ em cùng tham gia trong thiết kế, giám sát an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn. Sự tham gia này nên được thể chế hóa thành một bộ phận cố định trong hệ thống quản lý trường học, đảm bảo tiếng nói phụ huynh và cộng đồng được ghi nhận thường xuyên.

Thứ hai, thiết lập kênh phản hồi an toàn và thân thiện với trẻ em và cộng đồng. Trẻ em là đối tượng thụ hưởng trực tiếp của bữa ăn học đường. Việc xây dựng một cơ chế phản hồi an toàn giúp các em dễ dàng bày tỏ ý kiến về chất lượng, khẩu phần và độ tươi ngon của bữa ăn, từ đó cung cấp thông tin thực tế bổ sung cho các báo cáo kỹ thuật và công tác giám sát liên ngành.

Thứ ba, gắn kết bữa ăn học đường với giáo dục dinh dưỡng, nông nghiệp và kinh tế địa phương. Khi nhà trường ưu tiên thu mua thực phẩm an toàn từ các nông hộ nhỏ tại chỗ, học sinh sẽ được cung cấp nguồn thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng ngay tại địa phương, đồng thời giúp người nông dân có đầu ra ổn định và gia tăng thu nhập. Mô hình này khi kết hợp với hoạt động giáo dục dinh dưỡng và vườn rau trường học sẽ biến bữa ăn bán trú thành một công cụ giáo dục trực quan, gắn kết chặt chẽ nhà trường với đời sống kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời người nông dân có thu nhập tốt hơn, ổn định hơn.

Xây dựng hệ thống bền vững vì mọi trẻ em

Việt Nam và khu vực Đông Á đang đứng trước một cơ hội lớn để tạo ra bước chuyển biến chiến lược trong công tác chăm sóc thế hệ tương lai.

Để tận dụng tối đa cơ hội này, Chương trình Sức khỏe học đường cần được nhìn nhận là một khoản đầu tư dài hạn cho con người, nơi kết quả cải thiện thể chất và trí tuệ của học sinh hôm nay sẽ tạo đà phát triển bền vững cho đất nước trong nhiều thập kỷ tới.

Trong thực hành đó, Chính phủ đóng vai trò chủ đạo trong việc ban hành thể chế, chuẩn hóa tiêu chuẩn và bảo đảm nguồn lực ngân sách; còn các tổ chức xã hội, nhà trường, cộng đồng, phụ huynh và các đối tác phát triển đóng góp kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn kỹ thuật và nguồn lực xã hội hóa. Khi các bên cùng hợp lực trong một khung khổ chính sách thống nhất, các nguồn lực sẽ được tối ưu hóa thay vì hoạt động phân tán.

Thước đo thành công lớn nhất của bữa ăn học đường không chỉ nằm ở số lượng suất ăn được cung cấp, mà chính là việc những trẻ em ở vùng khó khăn nhất có được tiếp cận bình đẳng hay không, chất lượng bữa ăn có luôn an toàn và đủ chất hay không, tiếng nói của các em được quan tâm hay không, và hệ thống chăm sóc y tế - dinh dưỡng trường học có được củng cố vững chắc hay không.

Đầu tư cho dinh dưỡng học đường hôm nay chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng những thế hệ Việt Nam khỏe mạnh, thông minh và bản lĩnh cho tương lai.