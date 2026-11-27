Là “thủ phủ” hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh Nghệ An, làng hoa Kim Phúc – Kim Chi, phường Vinh Phú những ngày này đang khoác lên mình diện mạo rộn ràng, tươi mới. Từ các nhà vườn, nhà lưới đến dọc những tuyến đường, hoa và cây cảnh đều được người dân chăm chút tỉ mỉ, sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Muôn sắc hoa rực rỡ hòa cùng màu xanh tươi của cây cảnh tạo nên bức tranh xuân sớm đầy sức sống.

Với người trồng hoa, cây cảnh, vụ Tết Nguyên đán là mùa sản xuất quan trọng nhất trong năm, kết tinh công sức của nhiều tháng trời và quyết định phần lớn nguồn thu nhập của mỗi nhà vườn.

Gắn bó với nghề trồng hoa giấy nhiều năm, anh Thái Văn Sáng, SN 1988, trú tại làng Kim Phúc hiện sở hữu khoảng 700 gốc hoa giấy. Để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán, ngay từ tháng 7 Âm lịch, anh đã thuê thêm nhân công địa phương bắt tay vào việc từ sáng sớm để chăm sóc, uốn tỉa cho vườn cây.

Theo anh Sáng, hoa giấy Thái rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi đặc tính dễ chăm sóc và độ bền hoa kéo dài từ 1,5 đến 2 tháng kể từ lúc nhú nụ. Tuy nhiên, để hoa nở rộ đúng dịp Tết lại phụ thuộc rất lớn vào diễn biến thời tiết. “Nếu thời tiết rét đều, cây sẽ đóng nụ vào khoảng đầu tháng 12 Âm lịch để kịp bung nở đón Tết. Còn nếu gặp nắng nóng kéo dài, nhà vườn phải linh hoạt điều tiết chế độ tưới nước giữ ẩm kết hợp bón phân để hoa nở đúng thời điểm”, anh Sáng chia sẻ.

Tại khối Phúc Chi, phường Vinh Phú, gia đình anh Nguyễn Viết Lưu và chị Nguyễn Thị Hoa đang dồn sức chăm sóc vườn hoa quy mô 4.000 – 5.000 gốc cúc mâm xôi và cúc vạn thọ để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán.

Theo anh Lưu, toàn bộ số hoa này sẽ bắt đầu được xuất bán ra thị trường từ khoảng ngày 15 tháng 12 Âm lịch, phục vụ nhu cầu cúng rằm tháng Chạp, lễ ông Công ông Táo và chơi Tết của người dân.

Tại nhà vườn quy mô khoảng 2 ha của chị Nguyễn Thị Nhi cũng đang tất bật chăm sóc hàng chục loại hoa và cây cảnh phục vụ thị trường Tết, tiêu biểu như: thược dược, cúc, mai vạn phúc, cẩm tú mai...

Trước dự báo nền nhiệt năm nay nắng ấm kéo dài, chị Nhi cho biết gia đình đã lên kế hoạch chăm sóc, điều tiết kỹ thuật chặt chẽ nhằm bảo đảm hoa bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Đến thời điểm này, không khí giao dịch tại các nhà vườn đã bắt đầu rộn ràng khi nhiều khách hàng tìm về đặt trước những chậu hoa, cây cảnh ưng ý để chuẩn bị đón Tết.

Các chủ vườn cho biết, lượng khách tìm về tham quan và đặt mua hoa, cây cảnh những ngày này đang tăng dần. Việc người dân, doanh nghiệp mua hoa sớm giúp nhà vườn chủ động được đầu ra, tránh áp lực tiêu thụ dồn dập dịp giáp Tết và giữ ổn định mặt bằng giá cả.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hương Lê - Chủ tịch Hội nông dân phường Vinh Phú cho biết, hiện nay, phường Vinh Phú có gần 300 hộ sản xuất, kinh doanh hoa và cây cảnh. Thực tế cho thấy, nghề trồng hoa, cây cảnh đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, trong đó nhiều hộ đạt mức thu nhập khá, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Trước những biến động của thời tiết, phía Hội Nông dân đã phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân quy trình kỹ thuật, điều tiết thời vụ để hoa nở đúng dịp. Đồng thời, địa phương cũng khuyến cáo các hộ kinh doanh tính toán kỹ lưỡng nguồn hàng, cân đối giữa dòng hoa phổ thông và cao cấp theo sức mua thực tế, tránh nhập ồ ạt theo phong trào.