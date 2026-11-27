Với tên gọi "Tò he phố nghệ", các tác phẩm trưng bày đã tái hiện sinh động không gian phố nghề, cảnh sinh hoạt của người Hà Nội

Các tác phẩm lấy cảm hứng từ cuốn sách Kỹ thuật của người An Nam (Henri Oger) để sáng tác

Nhóm sáng tác lựa chọn, diễn giải và chuyển hóa tư liệu thành ngôn ngữ tạo hình của tò he

Điểm thú vị là nghệ nhân sử dụng nghệ thuật nặn tò he để tái hiện nhiều nghề truyền thống của Hà Nội - trong ảnh là cảnh người dân làng lụa truyền thống Vạn Phúc đang phơi lụa

Nghề làm giày truyền thống của Hà Nội

Các nghệ nhân chú trọng tạo hình và gửi gắm những giá trị văn hóa truyền thống vào từng sản phẩm con giống bột, trở thành một loại đồ chơi thủ công mỹ nghệ có giá trị cao

Những tác phẩm vốn quen thuộc với hoạt động buôn bán, sản xuất và sinh hoạt của người Hà Nội xưa

Mỗi câu chuyện nghề đều được kể một cách sinh động, đẹp mắt

Những tác phẩm nghệ thuật tái hiện cả nét văn hóa xưa

Các tác phẩm trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, đưa di sản văn hóa phi vật thể bước vào đời sống đương đại một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh

Trưng bày không chỉ dừng lại ở một món quà bình dị hay món đồ chơi dân gian quen thuộc mà đã được các nghệ nhân nâng tầm thành nghệ thuật

Những sản phẩm này đã được quang dầu tạo độ bóng và bền màu, sản phẩm có thể bảo quản nhiều năm mà không bị hư hỏng

Tại đây người xem được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm bột màu tinh xảo

Cách bài trí rất ấn tượng với các làng nghề

Du khách lưu lại những gánh hàng rong, phiên chợ Tết đến các phố nghề tấp nập, nhịp sống Hà Nội qua những con giống bột nhỏ bé

Hành trình kể về phố nghề, hoạt động sản xuất và sinh hoạt xưa của người Hà Nội của các nghệ nhân đến từ làng nghề Xuân La sẽ khép lại vào ngày 28-11