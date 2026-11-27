Ngày 26/11, tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026) với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình – Dấu son bất tử”.

Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của các vị thủ lĩnh, nghĩa sĩ và Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của các vị thủ lĩnh, nghĩa sĩ và Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của Khởi nghĩa Ba Đình – một trong những trung tâm kháng chiến tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Cách đây 140 năm, hưởng ứng phong trào Cần Vương, các văn thân, sĩ phu yêu nước cùng đông đảo Nhân dân đã đứng lên đấu tranh, xây dựng căn cứ Ba Đình thành một chiến lũy kiên cố, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần quật cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc trước kẻ thù xâm lược.

Dù cuộc khởi nghĩa không giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường, lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của nghĩa quân Ba Đình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Khí phách của những người chiến sĩ năm xưa trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các phong trào đấu tranh cách mạng ở những giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nhấn mạnh, trải qua 140 năm, hào khí Ba Đình vẫn vẹn nguyên giá trị, là biểu tượng sáng ngời của truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta. Đây cũng là niềm tự hào, là di sản tinh thần quý báu góp phần bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng vẻ vang của quê hương Thanh Hóa.

Phát huy truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đặc biệt quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, chú trọng khai thác hợp lý tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa, đưa di tích trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử quê hương, đất nước.

Chương trình Nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình – Dấu son bất tử”, được dàn dựng công phu qua ba chương: “Khởi nguồn lửa thiêng”; “Lửa thiêng Ba Đình – Khúc tráng ca bất tử” và “Sáng mãi khát vọng hòa bình”, tái hiện khí thế đấu tranh hào hùng của nghĩa quân Ba Đình, đồng thời lan tỏa thông điệp về khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển.

Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình không chỉ là dịp nhìn lại một dấu son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, mà còn nhắc nhở mỗi người hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông. Từ hào khí Ba Đình, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và khát vọng cống hiến tiếp tục được hun đúc, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.