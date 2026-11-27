Tiết mục trống hội mở màn đêm giao lưu nghệ thuật chủ đề “Giao lưu văn hóa nghệ thuật - Kết nối và lan tỏa các giá trị di sản”. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Chương trình diễn ra trong hai ngày 26 và 28/11 nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đồng thời góp phần giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Đêm giao lưu nghệ thuật tối 26/11 mang chủ đề “Giao lưu văn hóa nghệ thuật - Kết nối và lan tỏa các giá trị di sản”, được dàn dựng công phu gồm 3 phần. Mở đầu là phần “Hồn quê trong câu hát” rộn rã tiếng trống hội, điệu múa tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu cùng các tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm âm hưởng dân ca, khai thác sâu chất liệu văn hóa truyền thống xứ Quảng.

Các nghệ nhân Cơ Tu biểu diễn múa tung tung da dá tại chương trình. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Tiếp đó, phần “Giao lưu kết nối di sản” giới thiệu những sắc thái văn hóa đặc trưng qua các tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ Cơ Tu, Ca Dong cùng các câu lạc bộ bài chòi, dân ca. Chương trình còn mang đến không gian giao lưu, trò chuyện cùng các nghệ nhân Cơ Tu, giúp khán giả hiểu rõ hơn về những giá trị di sản truyền thống.

Khép lại đêm diễn là phần “Sắc màu hôm nay” với tiết mục múa tập thể vòng tròn “Vũ điệu múa xoan”, thể hiện sự tiếp nối sinh động của các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại, tạo không khí vui tươi và thắt chặt sợi dây kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả.

Chương trình lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Tối 28/11 sẽ tổ chức trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Kinh, Cơ Tu, Xơ Đăng, Ca Dong, Co, Giẻ Triêng và M’Nông. Xen kẽ giữa các phần diễn là những tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, giúp khán giả tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán cùng bản sắc văn hóa độc đáo của từng cộng đồng.

Chương trình góp phần tôn vinh vai trò của các nghệ nhân và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, khơi dậy tình yêu cùng niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.