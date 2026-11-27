Trong khuôn khổ lễ hội, nhằm giới thiệu sâu rộng nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã mời Đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đoàn biểu diễn múa của Viện Quốc gia Gugak Namdo đến biểu diễn tại Lễ hội. Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp âm nhạc truyền thống, các màn trình diễn nghệ thuật dân gian sôi động và điệu múa Hàn Quốc duyên dáng, Viện Quốc gia Gugak Namdo sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm đặc sắc về nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cũng vận hành gian hàng quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua trang phục truyền thống Hàn Quốc - Hanbok. Đến với không gian này, khách tham quan sẽ cùng ngắm nhìn những bộ hanbok đậm sắc màu Hàn Quốc trại khu vực trưng bày, trải nghiệm mặc Hanbok và chụp ảnh photobooth để lưu giữ kỷ niệm tại lễ hội, nhận các món quà lưu niệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng.

Đặc biệt, “Lễ hội Con đường Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam 2026” năm nay sẽ có chương trình biểu diễn nhạc trot đặc biệt, kết hợp cùng chương trình giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc “Miss & Mr. Trot”. Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Hyunwoo cùng các nghệ sĩ được yêu thích tại Việt Nam như 7DNight, Trần Ngọc Ánh,... sẽ tham gia biểu diễn chúc mừng, tạo nên sân khấu giao hòa giữa âm nhạc đại chúng của hai nước.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn có sự tham gia đông đảo của hơn 70 doanh nghiệp và tổ chức đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều chương trình giao lưu văn hóa đa dạng tại các gian hàng, đồng thời tham gia các hoạt động quảng bá đặc sản địa phương nổi bật của Hàn Quốc và thưởng thức nhiều món ăn Hàn Quốc hấp dẫn.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Park Chan A, chia sẻ: “Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến người dân địa phương, trong đó có chương trình biểu diễn của khách mời đến từ Đoàn nghệ thuật thuộc Viện Quốc gia Gugak Namdo và hoạt động trải nghiệm Hanbok tại gian hàng. Chúng tôi hy vọng lễ hội sẽ trở thành dịp ý nghĩa để người dân Việt Nam và Hàn Quốc hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của nhau, đồng thời ngày càng gắn kết và gần gũi hơn.”

- Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam mời Đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đoàn biểu diễn múa của Viện Quốc gia Gugak Namdo đến biểu diễn tại Lễ hội, đồng thời vận hành gian hàng trải nghiệm văn hóa Hanbok. - Sân khấu nhạc trot đặc biệt kết hợp với chương trình “Miss & Mr. Trot” cùng các tiết mục biểu diễn chúc mừng của các ca sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc thu hút sự hưởng ứng của khán giả. - Hơn 70 doanh nghiệp và tổ chức tham gia, mang đến nhiều hoạt động phong phú như quảng bá đặc sản địa phương và trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc.