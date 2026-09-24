Jennie đạt được thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp

Jennie tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc Mỹ khi Dracula, ca khúc kết hợp cùng Tame Impala, vươn lên vị trí thứ 5 trên Billboard HOT 100. Đây là thứ hạng cao nhất mà nữ ca sĩ đạt được trên bảng xếp hạng này, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của ca khúc sau nhiều tuần phát hành.

Theo Billboard ngày 23/9 (giờ địa phương), Dracula đã tăng một bậc từ vị trí thứ 6 của tuần trước lên hạng 5 trên HOT 100. Thành tích này giúp Jennie cân bằng thứ hạng cao nhất trước đó của cô trên bảng xếp hạng, qua đó tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo.

Không chỉ cải thiện thứ hạng, Dracula còn duy trì sức bền đáng kể khi có tuần thứ 17 liên tiếp góp mặt trong Top 10 Hot 100. Với thành tích này, Jennie tiếp tục kéo dài kỷ lục về số tuần nằm trong Top 10 Billboard HOT 100 của một nghệ sĩ Kpop mà cô vừa thiết lập vào tuần trước.

Điều đáng chú ý là Dracula không chỉ duy trì phong độ trên bảng xếp hạng tổng thể mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ở nhiều bảng xếp hạng thể loại. Ca khúc đã có tuần thứ 37 liên tiếp đứng đầu Hot Dance/Electronic Songs, đồng thời giữ vị trí số 1 tuần thứ 19 trên Hot Rock & Alternative Songs. Trên Adult Pop Airplay, Dracula cũng duy trì ngôi đầu trong 9 tuần liên tiếp.

Dracula được phát hành vào tháng 2 với phiên bản song ca giữa Jennie và Tame Impala. Ca khúc có sự tham gia sáng tác của Kevin Parker - thành viên Tame Impala cùng Jennie, Sarah Aarons và Carly Gibert, trong khi Kevin Parker đảm nhận vai trò sản xuất. Việc Dracula tiếp tục trụ vững ở nhóm đầu Billboard HOT 100 sau nhiều tháng cho thấy ca khúc không chỉ tạo hiệu ứng trong thời gian đầu phát hành mà còn duy trì được sức nghe ổn định. Đặc biệt, việc trở lại vị trí thứ 5 sau khi từng rơi xuống hạng 6 cho thấy đà tăng trưởng của ca khúc vẫn chưa dừng lại.

Bên cạnh Jennie, một thành viên khác của BLACKPINK là Lisa cũng góp mặt trên HOT 100 tuần này. SaWaDiKa của nữ ca sĩ đứng ở vị trí thứ 93.

Ở Billboard 200 - bảng xếp hạng album uy tín của Mỹ, các nghệ sĩ Kpop cũng tiếp tục ghi nhận những thứ hạng đáng chú ý. Album mới This & That của Stray Kids đứng thứ 17, là sản phẩm của nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này. Album phòng thu thứ 5 ARIRANG của BTS đứng ở vị trí thứ 30. Nhạc phim của bộ phim hoạt hình Netflix KPop Demon Hunters xếp thứ 36, trong khi album THE SIN : BLISS của ENHYPEN đứng thứ 115.

Đáng chú ý, nhóm KATSEYE cũng ghi dấu ấn khi có nhiều ca khúc và album cùng xuất hiện trên các bảng xếp hạng chính của Billboard. Trên HOT 100, Animal đứng thứ 28 và Hootie Frutti đứng thứ 91. Trong khi đó, Billboard 200 ghi nhận ba album của nhóm gồm WILD ở vị trí 22, BEAUTIFUL CHAOS ở vị trí 160 và SIS (Soft Is Strong) ở vị trí 191.

Với Jennie, vị trí thứ 5 của Dracula một lần nữa cho thấy sức bền đáng chú ý của nữ ca sĩ trên thị trường quốc tế. Sau 17 tuần liên tiếp nằm trong Top 10 HOT 100, ca khúc vẫn tiếp tục duy trì thứ hạng cao thay vì nhanh chóng hạ nhiệt. Thành tích này cũng giúp hành trình solo của thành viên BLACKPINK tiếp tục có thêm những dấu mốc mới trên bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Mỹ.