Tinh Hà 'Say Hi': Anh Trai CONGB được fan 'soi' sẽ xuất hiện 4 lần trên SKYLED

Sau thời gian bình chọn, Top 5 Anh Trai và bài hát của ba hạng mục The Transformation Icon - The Group Performance Icon - The Performer Icon của chương trình Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức được công bố. Theo thông báo từ chương trình, những Anh Trai và fandom góp mặt trong Top 5 sẽ được vinh danh trên SKYLED - Bến Bạch Đằng (TP.HCM) vào ngày 26/9.

Tại hạng mục The Group Performance Icon, 5 ca khúc lọt Top 5 gồm: LAViEM, Giải Cứu Thế Giới, PERFUME, XOAY VÒNG và Thế Giới Của Anh. Đây là những tiết mục nhận được lượng bình chọn đáng chú ý từ khán giả trong thời gian qua.

Ở hạng mục The Performer Icon, CONGB tiếp tục góp mặt trong Top 5 cùng DILLAN, Captain Boy, Cody Nam Võ và Đặng Hồng Hải. Theo thể lệ được chương trình công bố, kết quả của hạng mục này được tính dựa trên tổng lượt bình chọn từ tất cả các bài hát có các Anh Trai tham gia.

Trong khi đó, The Transformation Icon gọi tên HYO, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Xuân Định K.Y và IVAN. Mỗi cái tên trong danh sách đều ghi dấu qua những màn trình diễn và hình ảnh được khán giả chú ý trong hành trình Tinh Hà “Say Hi”.

Ngay sau khi loạt Top 5 được công bố, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng “soi” tần suất xuất hiện của các Anh Trai trên SKYLED. Dựa trên những hình ảnh chương trình đăng tải, fan có thể dễ dàng tính được CONGB sẽ có tới 4 lần xuất hiện trên màn hình LED, nhờ góp mặt ở nhiều hạng mục và tiết mục khác nhau.

Con số này nhanh chóng trở thành một trong những chi tiết được các fan CONGB chú ý. Trên Threads, các UNICONGS - fandom của CONGB liên tục chia sẻ lại thông tin và bày tỏ sự phấn khích. Không khí ăn mừng càng rôm rả khi một fan hài hước gọi CONGB là “ông thần perform” khi nam ca sĩ có tới 3 tiết mục trong The Group Performance Icon.

Theo thông báo từ Tinh Hà “Say Hi”, SKYLED sẽ sáng từ 16:00 đến 00:00 ngày 26/9, vinh danh các Anh Trai và fandom. Hoạt động được chương trình giới thiệu như một món quà dành cho những khán giả đã đồng hành trong suốt hành trình vừa qua. Với riêng fan CONGB, ngày 26/9 có lẽ sẽ càng đặc biệt khi họ có thêm lý do để chờ xem 4 lần xuất hiện của nam nghệ sĩ trên SKYLED.