Trịnh Sảng bị thay thế gương mặt

Ngày 24/9, tờ Sohu đưa tin ê-kíp sản xuất bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã dùng AI để thay đổi gương mặt nữ chính, từ Trịnh Sảng sang một nữ diễn viên mới là Vương Chu Duyệt. Phim lên sóng trở lại trên Youku.

Sau đó, diễn viên Vương Chu Duyệt lên tiếng cho biết cô đồng ý cho ê-kíp sử dụng gương mặt. Trước những ý kiến trái chiều cho rằng gương mặt của cô không phù hợp với hình tượng nhân vật Bối Vi Vi, Vương Chu Duyệt xin lỗi: "Có thể nhân vật này quá khác so với hình dung của mọi người. Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng hình ảnh nhân vật yêu thích trong mắt mọi người".

Hình ảnh của Trịnh Sảng bị thay thế bằng Vương Chu Duyệt. Ảnh: Youku.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn và ra mắt năm 2016. Phim do Dương Dương và Trịnh Sảng đảm nhận vai chính. Trong phim, Trịnh Sảng đảm nhận vai Bối Vi Vi - sinh viên năm hai theo học khoa Máy tính. Cô được miêu tả có ngoại hình xinh đẹp là hoa khôi của khoa.

Thời điểm lên sóng, diễn xuất của Trịnh Sảng và Dương Dương nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng cả 2 diễn gượng gạo, thiếu cảm xúc. Tuy nhiên, phim vẫn được yêu thích nhờ nội dung ngôn tình, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ và sự quy tụ 2 diễn viên hàng đầu thời điểm đó.

Trịnh Sảng bị phong sát. Ảnh: China Press.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, nổi tiếng với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm... Cô từng là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc và có lượng fan đông đảo. Cô bị cấm sóng từ tháng 1/2021 vì ồn ào trốn thuế, nhờ người mang thai hộ và cáo buộc bỏ rơi hai con. Sau đó, cô định cư tại Mỹ.

Sau khi vướng bê bối, Trịnh Sảng bị tẩy chay và cấm sóng. Những năm qua, nữ diễn viên định cư tại Mỹ. Trong những lần được bắt gặp gần đây, cô lộ diện với vóc dáng gầy gò, tiều tụy hơn trước.

Nữ diễn viên nhiều lần bị tố có quan hệ với Diệp Diên Vỹ. Người đàn ông này lừa tiền lương hưu của rất nhiều người già Trung Quốc sau đó trốn sang Los Angeles (Mỹ), theo Sina. Nữ diễn viên được cho là gặp gỡ Diệp Diên Vỹ và bạn bè vào tháng 11/2024. Ngôi sao sinh năm 1991 tự nguyện ở bên Diệp Diên Vỹ để được bảo vệ khỏi các chủ nợ.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên vướng tin mang thai. Sau đó, cô lên tiếng phủ nhận. Studio của của nữ diễn viên cho biết: “Tôi khẳng định bản thân sống độc lập, không trở thành tình nhân của ai cả. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị đồn thổi như thế. Tôi đã đắc tội với ai”.