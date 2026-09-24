Bạch Lộc tặng quà giá trị lớn cho nhân viên

Theo những hình ảnh được các thành viên ê-kíp chia sẻ trên mạng xã hội, Bạch Lộc đã chuẩn bị điện thoại mới làm quà dành cho đội ngũ làm việc cùng cô. Một số nhân sự đăng ảnh món quà và bày tỏ sự vui mừng khi nhận được phần quà từ nữ diễn viên.

Đáng chú ý, thông tin được lan truyền cho biết có tới 14 chiếc iPhone 18 Pro Max được chuẩn bị cho ê-kíp. Đây là dòng điện thoại vừa xuất hiện trên thị trường nên món quà lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tại Việt Nam, theo thông tin trong bài viết được chia sẻ, iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng, còn iPhone 18 Pro Max có mức khởi điểm 41,99 triệu đồng, tùy phiên bản dung lượng.

Việc một nghệ sĩ dành quà cho những người làm việc phía sau không phải chuyện xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của Bạch Lộc được quan tâm bởi món quà được cho là dành cho nhiều thành viên trong ê-kíp thay vì chỉ một vài nhân sự thân cận.

Bạch Lộc chuẩn bị 14 chiếc iPhone 18 Pro Max cho ê-kíp.

Trên trang cá nhân, một thành viên trong đội ngũ của Bạch Lộc chia sẻ rằng những người từng làm việc với nữ diễn viên trong thời gian dài đều dành nhiều tình cảm cho cô. Người này nhắc đến việc nữ diễn viên thường xuyên mời đồ ăn, trà sữa và chuẩn bị lì xì cho các đồng nghiệp vào dịp năm mới.

Những chia sẻ này cũng phần nào cho thấy mối quan hệ giữa nghệ sĩ và ê-kíp không chỉ được duy trì trong thời gian thực hiện dự án. Với một đoàn phim, phía sau diễn viên còn có trợ lý, stylist, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia cùng nhiều nhân sự hậu cần. Sự phối hợp của các vị trí này góp phần bảo đảm lịch trình và công việc của nghệ sĩ diễn ra thuận lợi.

Vì vậy, món quà mà Bạch Lộc dành cho đội ngũ được nhiều người xem như một cách ghi nhận sự đồng hành. Trên mạng xã hội, không ít khán giả còn hài hước hỏi liệu ê-kíp của nữ diễn viên có đang tuyển thêm nhân sự hay không sau khi chứng kiến những hình ảnh được chia sẻ.

Đây cũng không phải lần đầu cách đối đãi với đồng nghiệp của Bạch Lộc được người hâm mộ nhắc đến. Một số thành viên trong ê-kíp cho biết họ đã quen biết nữ diễn viên nhiều năm và vẫn mong muốn tiếp tục có cơ hội làm việc chung.

Nữ diễn viên Bạch Lộc.

Ở khía cạnh sự nghiệp, Bạch Lộc hiện là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Bắc Thượng.

Trong năm 2026, Bạch Lộc tiếp tục xuất hiện trong Đường Cung Kỳ Án, hợp tác cùng Vương Tinh Việt. Tác phẩm đạt cấp độ S+ về hiệu quả phát sóng theo thống kê của Vân Hợp, qua đó nâng số tác phẩm của nữ diễn viên đạt thành tích này lên 9.

Sau đó, Bạch Lộc tiếp tục đảm nhận vai chính trong Mạc Ly, lên sóng từ ngày 9/6/2026. Thông tin từ WeTV cũng xác nhận đây là một trong những dự án truyền hình mới của nữ diễn viên trong năm nay.

Đáng chú ý, hiện Bạch Lộc đang tham gia dự án Khai Đáo Đồ Mi, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Diệc Thư. Phim chính thức khai máy tại Phật Sơn vào tháng 7/2026, đánh dấu giai đoạn mới trong hoạt động diễn xuất của nữ diễn viên sau khi hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị kết thúc.

Theo thông tin được công bố, Khai Đáo Đồ Mi thuộc dòng hiện đại, có yếu tố tình cảm và trả thù, với sự tham gia của Bành Quán Anh và Thường Hoa Sâm. Đây cũng là dự án mới nhất mà Bạch Lộc đang tập trung thực hiện, thay vì tiếp tục xuất hiện trong một loạt phim cổ trang như những năm trước.

Từ câu chuyện món quà dành cho ê-kíp đến những dự án mới trên màn ảnh, Bạch Lộc đang bước vào một giai đoạn khác trong sự nghiệp, khi vừa duy trì hoạt động diễn xuất vừa mở rộng cách lựa chọn và phát triển các dự án cá nhân.