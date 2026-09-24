Thành tích lớn của nghệ sĩ Hồng Đào sau 3 năm

Hành trình này trở nên đáng chú ý nếu đặt trong bài toán tuổi tác của diễn viên. Khi bước qua một độ tuổi nhất định, cơ hội dành cho nghệ sĩ thường thay đổi bởi nhu cầu của thị trường và thị hiếu khán giả. Những vai diễn dành cho người lớn tuổi cũng có phạm vi nhất định, khiến việc duy trì tần suất xuất hiện cao trên màn ảnh trở thành thử thách. Hồng Đào không thể xóa bỏ hoàn toàn rào cản ấy, bởi đó là vấn đề gắn với nhu cầu sản xuất và thị trường. Tuy nhiên, những gì bà đang làm có thể tạo ra một tiền lệ đáng chú ý.

Điểm đặc biệt của Hồng Đào nằm ở việc tuổi tác không khiến nữ nghệ sĩ bị đóng khung trong một dạng vai. Sau bà Đào trong Mai, Hồng Đào chuyển sang hình ảnh mợ Phán trong Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Ba Kỳ trong Chị Dâu rồi bà Hạnh trong Mang Mẹ Đi Bỏ. Mỗi nhân vật lại đặt nữ nghệ sĩ vào một hoàn cảnh và trạng thái tâm lý khác nhau. Riêng Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng và Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng. Tổng doanh thu của 10 dự án có Hồng Đào tham gia được ước tính gần 1.200 tỷ đồng.

Hồng Đào ở tuổi 64 vẫn liên tục làm mới hình ảnh qua những vai diễn khác biệt. Ảnh: FBNV

Năm 2026 tiếp tục cho thấy Hồng Đào chưa có ý định thu hẹp phạm vi diễn xuất. Trong Lên Hương, bà hóa thân thành bà Mũi, một người phụ nữ sắc sảo và gai góc, khác xa hình tượng quen thuộc trước đó. Nữ nghệ sĩ đồng thời mở rộng hoạt động sang điện ảnh Hàn Quốc với Tazza: The Song of Beelzebub và tiếp tục xuất hiện trong Ngày Con Còn Mẹ. Những lựa chọn này cho thấy Hồng Đào vẫn chủ động tìm kiếm nhân vật mới thay vì chỉ dựa vào những dạng vai từng tạo dấu ấn.

Từ sân khấu đến màn ảnh, Hồng Đào cũng có một lợi thế mà không phải diễn viên nào cũng sở hữu: vốn sống đủ dày để tạo chiều sâu cho nhân vật. Bà từng trải qua nhiều giai đoạn của thị trường giải trí, từ sân khấu kịch đến hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại rồi trở lại Việt Nam và liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh. Chính hành trình kéo dài hàng chục năm giúp Hồng Đào có khả năng xử lý những nhân vật ở nhiều trạng thái tuổi tác, tâm lý và hoàn cảnh khác nhau. Khi thị trường ngày càng chú trọng những vai diễn có sức nặng, kinh nghiệm ấy trở thành một phần giá trị giúp bà tiếp tục được lựa chọn.

Thành tích của Hồng Đào vì thế không chỉ nằm ở số lượng phim hay những cột mốc phòng vé. Quan trọng hơn, nữ nghệ sĩ đang chứng minh rằng một diễn viên lớn tuổi vẫn có thể được giao những nhân vật có trọng lượng nếu duy trì được năng lực diễn xuất và khả năng biến hóa. Hơn 40 năm làm nghề trở thành vốn sống để Hồng Đào tiếp tục tìm kiếm những sắc thái mới trên màn ảnh, thay vì trở thành giới hạn.

Từ hình tượng người mẹ đến những nhân vật nhiều góc khuất, Hồng Đào liên tục tìm kiếm màu sắc mới. Ảnh: FBNV

Hồng Đào chưa thể đại diện cho toàn bộ nghệ sĩ lớn tuổi, càng không thể một mình thay đổi cách thị trường vận hành. Nhưng việc một nghệ sĩ ở tuổi 64 vẫn liên tục được mời tham gia những dự án điện ảnh đáng chú ý có thể mở thêm một khả năng cho thế hệ đi sau. Đó là khi tuổi tác không nhất thiết đồng nghĩa với việc thu hẹp cơ hội, nếu người nghệ sĩ vẫn còn khả năng tạo ra những vai diễn khiến nhà làm phim và khán giả muốn nhìn thấy họ một lần nữa.