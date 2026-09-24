Steven Nguyễn lập kỷ lục

Sau khoảng 5 năm ấp ủ và thực hiện, Trại Buôn Người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang chính thức đến với khán giả bằng các suất chiếu sớm từ ngày 24/9, trước khi khởi chiếu toàn quốc ngày 25/9. Theo số liệu phòng vé được cập nhật chiều 24/9, tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng với doanh thu 4,6 tỷ đồng từ suất chiếu sớm. Thành tích này mang đến thêm một tín hiệu đáng chú ý cho Steven Nguyễn, người đang đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm của phim.

Đáng nói, trước khi bước vào cuộc đua phòng vé chính thức, Trại Buôn Người đã ghi dấu bằng một cột mốc đặc biệt. Tại sự kiện ra mắt ở TP.HCM tối 22/9, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm với nội dung: phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất, với tổng số nhân sự thực tế vượt 10.000 người.

Như vậy, cụm từ “lập kỷ lục” gắn với Steven Nguyễn trong trường hợp này cần được hiểu là dấu mốc mới của nam diễn viên cùng một tác phẩm điện ảnh quy mô lớn. Tuy nhiên, việc đảm nhận vai chính trong bộ phim vừa xác lập kỷ lục về quy mô nhân sự giúp Steven Nguyễn tiếp tục có một dự án đáng chú ý trên màn ảnh rộng sau thành công của Mưa Đỏ.

Steven Nguyễn và Á hậu Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Để hoàn thiện Trại Buôn Người, ê-kíp trải qua khoảng ba năm phát triển kịch bản và hai năm ghi hình, hậu kỳ. Quy mô sản xuất được đẩy lên cao với nhiều bối cảnh phức tạp, các phân đoạn hành động và những đại cảnh đông người. Riêng một số cảnh quay đã huy động hơn 700 diễn viên trẻ tham gia quần chúng, trong khi tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong toàn bộ quá trình vượt mốc 10.000 người.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascadeur và chỉ đạo võ thuật, đồng thời từng làm việc trong môi trường điện ảnh tại Bollywood. Kinh nghiệm này được vận dụng vào cách tổ chức những đại cảnh có số lượng người tham gia lớn, từ điều phối diễn viên, hóa trang, phục trang đến các phân đoạn hành động.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, Trại Buôn Người còn được xây dựng từ những câu chuyện thực tế liên quan đến nạn buôn người và quá trình giải cứu nạn nhân. Được biết, ê-kíp tìm hiểu lời kể của nạn nhân và những người tham gia giải cứu để phát triển câu chuyện, qua đó đưa vấn đề lừa đảo lao động và những cái bẫy “việc nhẹ lương cao” lên màn ảnh.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trần Duy Ny, một chàng trai miền Tây có hoàn cảnh nghèo khó. Ny vốn là một người nông dân hiền lành, nhưng cuộc sống thay đổi khi em gái Út Đẹt rơi vào bẫy buôn người ở khu vực biên giới. Vì muốn tìm cách cứu em, Ny cùng người bạn thân tiếp cận nơi giam giữ nhưng cuối cùng lại bị bắt và trở thành nạn nhân.

Từ đây, nhân vật của Steven Nguyễn bị đẩy vào một môi trường khắc nghiệt, nơi các nạn nhân bị kiểm soát, cưỡng ép lao động và đối xử tàn nhẫn. Ny phải che giấu thân phận, tìm cách sinh tồn và đồng thời tìm cơ hội đưa em gái thoát khỏi sào huyệt tội phạm. Cùng các nạn nhân khác và những trinh sát nằm vùng, anh dần xây dựng kế hoạch phản kháng và đào tẩu.

Vai Ny cũng đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong hình ảnh của Steven Nguyễn. Nếu trước đó anh gây chú ý với Quang trong Mưa Đỏ, một nhân vật mang màu sắc đối đầu và có chiều sâu tâm lý, thì Ny lại xuất phát từ hình ảnh một người đàn ông bình thường, bị hoàn cảnh đẩy đến giới hạn của bản năng sinh tồn. Sự khác biệt này giúp nam diễn viên tiếp tục mở rộng dạng nhân vật trên màn ảnh rộng.

Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đang có lịch trình điện ảnh dày hơn. Anh tiếp tục xuất hiện trong Trại Buôn Người, sau đó là Chị Chị Em Em 3 với vai Văn Cường và Người Mẹ Xấu với vai Lạc theo lịch phát hành được giới thiệu.

Với Mưa Đỏ, Steven Nguyễn từng góp mặt trong tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, qua đó có bước tiến lớn về độ nhận diện. Trại Buôn Người tiếp tục đưa anh vào vị trí trung tâm của một dự án điện ảnh có quy mô sản xuất đặc biệt, đồng thời mở ra thử thách mới khi nhân vật Ny đòi hỏi nhiều hơn ở khía cạnh tình thân, nỗi sợ và khả năng sinh tồn.

Hiện Trại Buôn Người mới bước vào giai đoạn đầu của hành trình phòng vé. Sau dấu mốc Kỷ lục Việt Nam và kết quả 4,6 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, những ngày phát hành chính thức sẽ là cơ sở rõ hơn để ghi nhận sức hút của tác phẩm cũng như dấu ấn tiếp theo của Steven Nguyễn trên màn ảnh rộng.