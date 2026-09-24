Đại diện Việt Nam nhận kết quả đáng tiếc ở Miss Grand International 2026

Mới đây, các thí sinh Miss Grand International 2026 chính thức bước vào phần thi Tài năng. Đại diện Việt Nam là Emoura Phạm gây chú ý khi xuất hiện với trang phục cá tính, quyến rũ và mang đến tiết mục kết hợp giữa ca hát cùng vũ đạo.

Trong phần thi đầu tiên, Emoura Phạm thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu. Người đẹp sinh năm 2000 lựa chọn tiết mục có tiết tấu sôi động, kết hợp giọng hát với những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Phong cách trình diễn hiện đại giúp đại diện Việt Nam tạo được dấu ấn giữa dàn thí sinh quốc tế.

Emoura Phạm xuất hiện với trang phục cá tính, quyến rũ ở phần thi Tài năng tại Miss Grand International 2026.

Sau phần thể hiện, Emoura Phạm được xướng tên vào Top 15 Tài năng, qua đó giành quyền tiếp tục tranh tài ở vòng 2. Đây được xem là kết quả đáng chú ý của đại diện Việt Nam bởi phần thi Tài năng quy tụ nhiều thí sinh có khả năng biểu diễn đa dạng.

Bước vào vòng 2, Emoura Phạm tiếp tục mang đến một tiết mục giàu năng lượng, tập trung vào vũ đạo và khả năng trình diễn. Người đẹp duy trì phong thái tự tin, liên tục thể hiện những động tác dứt khoát và tương tác với sân khấu. Dù vậy, đại diện Việt Nam không thể góp mặt trong Top 7 chung cuộc của phần thi Tài năng.

Top 7 Tài năng Miss Grand International 2026 gọi tên các đại diện đến từ Mỹ, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Nhật Bản, Moldova, Puerto Rico và Montenegro. Việc dừng chân sau Top 15 khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tiếc nuối, nhất là khi Emoura Phạm đã có hai phần trình diễn được đánh giá là tự tin và giàu năng lượng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời động viên cho đại diện Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng Emoura Phạm đã hoàn thành tốt phần thi, thể hiện được thế mạnh về vũ đạo và phong thái sân khấu dù chưa thể tiến sâu hơn. Bên cạnh những bình luận tiếc nuối, người hâm mộ cũng kỳ vọng cô tiếp tục giữ phong độ ở những phần thi tiếp theo của Miss Grand International 2026.

Kết quả tại phần thi Tài năng không quyết định toàn bộ hành trình của một thí sinh tại Miss Grand International. Vì vậy, Emoura Phạm vẫn còn cơ hội tạo thêm dấu ấn trong các hoạt động và phần thi tiếp theo của cuộc thi năm nay.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi Emoura Phạm dừng chân ở Top 15 phần thi Tài năng tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Việc học tập trong môi trường quốc tế giúp cô có thêm lợi thế trong giao tiếp bằng ngoại ngữ và khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

Đại diện Việt Nam sở hữu chiều cao khoảng 1,7 m, số đo 3 vòng 79-59-92 cm. Với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng phong cách hiện đại, Emoura Phạm nhanh chóng tạo được sự chú ý trong những hoạt động đầu tiên tại Miss Grand International 2026. Bên cạnh ngoại hình, cô còn được đánh giá cao về khả năng trình diễn và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 được tổ chức tại Thái Lan. Ngay khi nhập cuộc, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động bên lề, giao lưu cùng thí sinh quốc tế và thường xuyên xuất hiện trước ống kính.

Trước phần thi Tài năng, Emoura Phạm cũng nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam nhờ phong cách trình diễn tự tin và hình ảnh được đầu tư chỉn chu.

Emoura Phạm xuất hiện lộng lẫy, chỉn chu tại Miss Grand International 2026.

Nhiều khán giả đang ủng hộ, kỳ vọng đại diện Việt Nam đăng quang Miss Grand International 2026.

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 vẫn còn tiếp diễn. Sau kết quả ở phần thi Tài năng, đại diện Việt Nam được người hâm mộ kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ, tận dụng thế mạnh về ngoại hình, trình diễn và ngoại ngữ để ghi dấu ấn trong những hoạt động tiếp theo.