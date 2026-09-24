Yeosang (ATEEZ) thú nhận sự thật đau lòng

Màn tái xuất gần đây nhất của nhóm nhạc nam thế hệ thứ tư, ATEEZ đã trở thành một trong những đợt quảng bá 'bùng nổ' nhất từ ​​trước đến nay, đưa tên tuổi của nhóm lên một tầm cao mới về độ phổ biến tại thị trường trong nước. Chính vì vậy, người hâm mộ đã vô cùng xót xa khi một thành viên trong nhóm chia sẻ rằng, anh dường như không cảm nhận được chút tác động nào từ thành công mới đạt được này. Thành viên được nhắc đến là Yeosang, vũ công chính, giọng hát phụ kiêm gương mặt đại diện (visual) của ATEEZ.

Gần đây, trong một buổi livestream cởi mở, Yeosang đã nhận được câu hỏi về sự gia tăng độ nổi tiếng của nhóm mình trong thời gian qua. Anh đã đưa ra một câu trả lời đầy xót xa khi thừa nhận rằng, thực ra chẳng có gì thay đổi đáng kể đối với bản thân mình. Anh chia sẻ rằng, cuộc sống thường ngày của mình vẫn diễn ra như cũ, đồng thời cho biết, ngay cả bố mẹ anh cũng hy vọng rằng, danh tiếng hiện tại của ATEEZ sẽ mang lại cho anh những cơ hội tốt đẹp hơn.

Lời thú nhận này đã khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ với KQ Entertainment. Họ cho rằng, sự đối xử bất công từ phía công ty đang cản trở Yeosang xây dựng hình ảnh nổi bật trước công chúng, cũng như nắm bắt các cơ hội cá nhân mà những thành viên khác đang có được.